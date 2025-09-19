O Palácio de São Bento da Vitória, no Centro Histórico do Porto, vai ser reconvertido num hotel de quatro estrelas, de acordo com informação prestada pela autarquia à Lusa.

No espaço onde até 2014 funcionou o Tribunal de Instrução Criminal do Porto, um aviso dá conta de que a licença foi emitida a 19 de fevereiro deste ano e que as obras vão durar 540 dias.

O palácio, também conhecido por Casa da Baronesa da Regaleira, já pertenceu ao Estado e entre 1950 e 2000 foi a sede da Polícia Judiciária do Porto.

Junto ao Mosteiro e à Igreja com o mesmo nome, o Palácio de São Bento da Vitória tem uma área total de 1.293,24 metros quadrados.

De acordo com o registo predial do imóvel, consultado pela Lusa, este é composto por um edifício de cave, um quintal, um rés-do-chão e mais cinco andares.

Segundo o mesmo documento, em 2015, o Estado vendeu-o a uma promotora imobiliária — a Próximo Quadrado Lda — detida pelo banqueiro luso-angolano Fernando Mendes Teles e pelo empresário português Eurico da Fonseca.

Em 2009, o jornal Eco avançava que estes empresários queriam vender o imóvel por 14 milhões de euros, sete vezes mais do que o valor dado ao Estado.

O edifício continua a pertencer àquela promotora imobiliária, que desde 2024 é detida por uma empresa de atividades administrativas em Barcelona.