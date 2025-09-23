O autor norte-americano de banda desenhada Frank Miller e o português Daniel Henriques vão estar em abril de 2026 na convenção portuguesa de entretenimento Comic Con, em Santa Maria da Feira (Aveiro), revelou esta terça-feira a organização.

A próxima edição da Comic Con portuguesa está marcada de 23 a 26 de abril, no Europarque em Santa Maria da Feira, embora a organização tenha chegado a noticiar que esta convenção de cultura pop seria em março de 2026, na Exponor, em Matosinhos (Porto).

Sem adiantar mais detalhes, a organização revelou a 4 de setembro que a 11.ª edição da Comic Con em Santa Maria da Feira marcaria o início “de uma parceria estratégica celebrada para as próximas três edições”. Os bilhetes que já tinham sido comprados para a Comic Con na Exponor, em Matosinhos, são válidos para as nova data e nova localização.

Um dos primeiros convidados anunciados esta terça-feira para a Comic Con 2026 é o autor norte-americano Frank Miller, de 68 anos, considerado um dos mais influentes nomes da banda desenhada internacional, nomeadamente no universo das personagens Demolidor e Batman ou com a série “Sin City”.

De acordo com a organização, Frank Miller é “o mestre que definiu o tom dos comics modernos” e em Portugal participará em conversas sobre “o seu processo criativo e a revolução da indústria” e “momentos de interação direta com o público”, como sessões e autógrafos.

Em Santa Maria da Feira estará igualmente Daniel Henriques, o artista português que há mais de uma década trabalha em banda desenhada com editoras norte-americanas, nomeadamente Marvel, Image, Dark Horse e DC Comics.

Entre outros, já trabalhou para os seguintes títulos: Spawn, Gunslinger Spawn, King Spawn, Aquaman, Justice League, Green Arrow, Mortal Kombat X, Batman Arkham Knight, SuperGirl, Detective Comics e Shadow War Alpha.

Daniel Henriques mantém uma colaboração com Frank Miller com a personagem do lendário guerreiro Ronin, através da editora que o autor norte-americano criou em 2022.

A Comic Con Portugal realizou-se pela primeira vez em 2014, na Exponor, em Matosinhos, mas também já aconteceu em Oeiras e em Lisboa, passando agora para Santa Maria da Feira, onde ficará para as edições de 2026, 2028 e 2030.