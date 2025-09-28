O músico brasileiro Martinho da Vila mostra-se ansioso por voltar a Portugal, onde vai realizar três espetáculos em novembro, e tranquilo com a situação política no seu país, que nem a condenação de Jair Bolsonaro agitou.

O “rei do samba” volta aos palcos portugueses com 87 anos, prometendo um espetáculo em que a alegria não vai faltar, como disse à agência Lusa, a partir do Brasil.

“Já preparei tudo. É preciso um bom roteiro e estou ansioso para viajar, estou já com saudades daí”, afirmou, com uma gargalhada.

Os espetadores podem contar com “um espetáculo alegre” e “umas coisas à capela”, no âmbito de um roteiro que contará com “umas músicas que não são muito conhecidas”, a par de alguns dos seus maiores sucessos.

O cantor e compositor vai ainda interpretar “A Rosinha dos Limões”, um fado português da autoria de Artur Ribeiro, e que o músico brasileiro gravou.

Martinho da Vila traz a Portugal a banda completa que, como fez questão de dizer, conta com “músicos muito talentosos”.

O intérprete de “Devagar, Devagarinho” apresenta-se tranquilo com a situação política o Brasil, numa altura em que o antigo Presidente Jair Bolsonaro, de quem foi bastante crítico, foi condenado a 27 anos de prisão.

“Ele foi condenado a 27 anos, deve ficar uns oito ou dez no máximo, se tiver bom comportamento”, referiu, afirmando que no Brasil a condenação era esperada: “Eram favas contadas”.

“É normal isso aqui. Aqui somos um pouco diferentes de vocês [portugueses], que são muito ligados à política. A gente aqui é ligada só na música”, disse.

Os espetáculos em Portugal estão marcados para 13 de novembro no Coliseu do Porto, 15 de novembro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e 16 de novembro no Convento São Francisco, em Coimbra, de acordo com a promotora.

Martinho da Vila editou dezenas de álbuns, o primeiro dos quais em 1967 e o mais recente no ano passado.

Em “Violões e cavaquinhos”, editado em maio de 2024, Martinho da Vila revisita temas da sua autoria e apresenta quatro temas inéditos.

O álbum conta com a participação de L7NNON, Preta Gil, Alegria Ferreira e Mart’nália.