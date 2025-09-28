Skincare coreana, neurocosmética e a Sephora da Rua Augusta: as novas lojas e marcas de beleza e cosmética

Com potencial para se tornar a nova flagship store em Portugal (por enquanto a loja de referência da Sephora ainda é a do Centro Comercial Colombo), a loja da Augusta tem Beauty Hub com maquilhagem gratuita, Browbar com vários serviços oferecidos pela Benefit, produtos Prada Beauty exclusivos e é a primeira do país com self checkout. Os produtos da marca própria, tutelada pelo conglomerado de luxo LVMH, ainda são os grandes sucessos que atravessam gerações, mas há um forte apelo aos cosméticos virais nas redes sociais, com zonas dedicadas às principais tendências do TikTok e do Instagram — além de um corredor específico para o skincare coreano, como marcas que chegam a Portugal pelas mãos da Sephora, como a Beauty of Joseon e a Yepoda.

O objetivo aqui é fortalecer a presença da marca, que investe na experiência dos clientes para se descolar de outras gigantes (e mais recentes) febres do mercado da beleza, que oferecem marcas menos conhecidas com preços muito mais competitivos. A estratégia envolve uma oferta de marcas de luxo, produtos exclusivos e curadoria especializada, com o objetivo de conquistar confiança e fidelidade. E que pode estar a dar certo. Um exemplo é o Calendário do Advento: uma box com 24 produtos que sai por cerca de 150 euros, e que já esgotou na loja online, mesmo três meses antes do Natal.

A febre da cosmética coreana em Lisboa e no Porto

Depois de em agosto abrir a loja online em Portugal, a MiiN Korean Cosmetics, especialista em cosmética coreana presente em Espanha, Alemanha, França e Itália, inaugurou recentemente o seu primeiro espaço físico em Lisboa, na Rua Áurea, 174. São mais de 80 marcas de produtos, incluindo duas marcas próprias, que vão desde skincare, maquilhagem, cuidados capilares e corporais. A nova loja conta também com aconselhamento individual pensado para quem quer experimentar a febre do TikTok ou ainda ajudar aqueles que já são especialistas na tendência da cosmética coreana.