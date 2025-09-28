Skincare coreana, neurocosmética e a Sephora da Rua Augusta: as novas lojas e marcas de beleza e cosmética

Pode ser que os vídeos nas redes sociais com rostos a brilhar como se fossem porcelana sejam uma estratégia de convencimento suficiente para experimentar a estética coreana, ou a tendência da longevidade instigue a testar produtos que prezam não só pela pele mas pela mente, mas bom mesmo é poder encontrar todas estas opções num só lugar. Entre agosto e setembro o verão está a ir embora, mas chegam algumas novidades entre lojas e marcas de beleza e cosmética que valem conhecer. A começar por um clássico que chega à baixa lisboeta, numa posição estratégica.
Aberta desde o final de agosto, a Sephora estreou o primeiro espaço com portas para a rua em Lisboa num ponto estratégico da capital: o número 17 da Rua Augusta. De frente para o MUDE e a poucos passos da Praça do Comércio, Mónica Cicognini, General Manager da Sephora Iberia, diz aos jornalistas numa visita de imprensa que a localização já era desejada há um tempo. “Orgulhamo-nos da abertura da Sephora Rua Augusta por tratar-se da primeira loja de rua em Lisboa e por estar localizada mesmo no coração da cidade. A fachada exterior foi preservada, respeitando assim o estilo pombalino, tão característico desta zona histórica”, diz, sobre os 60 metros de comprimento compostos por 19 grandes janelas.
Com potencial para se tornar a nova flagship store em Portugal (por enquanto a loja de referência da Sephora ainda é a do Centro Comercial Colombo), a loja da Augusta tem Beauty Hub com maquilhagem gratuita, Browbar com vários serviços oferecidos pela Benefit, produtos Prada Beauty exclusivos e é a primeira do país com self checkout. Os produtos da marca própria, tutelada pelo conglomerado de luxo LVMH, ainda são os grandes sucessos que atravessam gerações, mas há um forte apelo aos cosméticos virais nas redes sociais, com zonas dedicadas às principais tendências do TikTok e do Instagram — além de um corredor específico para o skincare coreano, como marcas que chegam a Portugal pelas mãos da Sephora, como a Beauty of Joseon e a Yepoda.
O objetivo aqui é fortalecer a presença da marca, que investe na experiência dos clientes para se descolar de outras gigantes (e mais recentes) febres do mercado da beleza, que oferecem marcas menos conhecidas com preços muito mais competitivos. A estratégia envolve uma oferta de marcas de luxo, produtos exclusivos e curadoria especializada, com o objetivo de conquistar confiança e fidelidade. E que pode estar a dar certo. Um exemplo é o Calendário do Advento: uma box com 24 produtos que sai por cerca de 150 euros, e que já esgotou na loja online, mesmo três meses antes do Natal.
A febre da cosmética coreana em Lisboa e no Porto
Depois de em agosto abrir a loja online em Portugal, a MiiN Korean Cosmetics, especialista em cosmética coreana presente em Espanha, Alemanha, França e Itália, inaugurou recentemente o seu primeiro espaço físico em Lisboa, na Rua Áurea, 174. São mais de 80 marcas de produtos, incluindo duas marcas próprias, que vão desde skincare, maquilhagem, cuidados capilares e corporais. A nova loja conta também com aconselhamento individual pensado para quem quer experimentar a febre do TikTok ou ainda ajudar aqueles que já são especialistas na tendência da cosmética coreana.
O Porto também ganhou recentemente um espaço físico dedicado à K-beauty. A Occasion2Smile abriu primeiro em Lisboa, na Rua de Entrecampos, e em meados de setembro chegou ao número 82 da Rua da Constituição, com produtos já famosos de marcas como Skin1004, Anua, Haruharu Wonder e Beauty of Joseon. São mais de 20 etiquetas, dos mais conhecidos às marcas exclusivas, que também passam pelo skincare, linhas capilares, corpo e higiene íntima.
Da pele para a mente: os rituais japoneses e a neurocosmética
Da Coreia para o Japão, a Tatcha conquistou celebridades internacionais, entre as quais Selena Gomez e Jennifer Aniston e este mês chega em exclusivo às lojas Sephora em Portugal. A marca de cuidados de pele californiana inspira-se nos rituais de beleza japoneses, com fórmulas elaboradas em Tóquio compostas por ingredientes oriundos das regiões japonesas mais procuradas e um complexo patenteado de arroz fermentado, chá verde e algas. Fazem parte da linha produtos como cremes de limpeza, desmaquilhantes, esfoliantes e tratamentos hidratantes com indigo e ácido hialurónico. Os ingredientes são, de acordo com a marca, combinados com texturas sensoriais e rituais criados para acalmar pele e mente.
Com uma proposta parecida de passar da estética para o bem-estar vem a NEUR/AÉ. A nova marca de cosmética criada pelo Grupo Sisley foi lançada em abril de 2024 mas só chegou recentemente a Portugal pelas mãos da Wells. É considerada pioneira na neurocosmética: os produtos foram desenvolvidos depois de dez anos de investigação com base nas ligações entre a pele e o cérebro defendidas pela neurociência. A linha é formada por fórmulas que combinam ingredientes naturais chamados neuroativos, ou seja, extratos de plantas medicinais, também usados na medicina tradicional chinesa, como o red indigo ou a eperua, combinados com fragrâncias a partir de óleos essenciais comuns na aromaterapia e texturas criadas especialmente para um toque reconfortante. O objetivo é melhorar a pele, trazendo firmesa e luminosidade, e promover uma sensação de bem-estar.
As rotinas inspiram-se em três estados: énergie, joie e sérénité, ou energia, alegria e serenidade. Entre os produtos estão o óleo, o sérum, o creme, a emulsão, o balm e os boosters de emoções, feitos com até 94% de ingredientes de origem natural, em embalagens recarregáveis e produzidos com processos ecoeficientes.
Com uma abordagem mais holística do cuidado capilar, chega oficialmente a Portugal a Moncho Moreno, marca fundada pelo hairstylist espanhol com quatro décadas de carreira e colaborações com Chanel, Armani ou Dior, e a mulher, Berta Martín. Os produtos são criados a partir de um complexo exclusivo desenvolvido para regenerar a fibra capilar em profundidade — uma aposta contínua na inovação científica que combina o alto desempenho à sensorialidade. A linha inclui champôs, máscaras, leave-ins, óleos e escovas. Quase cinco anos depois da criação, a marca investe atualmente na internacionalização, sendo vendida em exclusivo nas lojas Primos e online.
Zara para os cabelos e Birkenstock para o corpo todo
De marcas de moda que arriscam na cosmética, o destaque vai para a Zara e a Birkenstock. A primeira lançou recentemente uma linha para os cabelos focada em textura — com champôs e amaciadores em versões fine, medium, thick e curl. A linha foi desenvolvida em colaboração com o cabeleireiro britânico Guido Palau. Já a marca alemã conhecida pelas sandálias em cortiça, que já tinha uma linha de cuidados para os pés, agora amplia os produtos para o uso no corpo todo. São quatro novos produtos entre loções e body wash, com os aromas característicos da marca e fórmulas com ingredientes de origem 100% natural, sem sulfatos e com certificação vegan.