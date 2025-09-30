A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira a detenção, através da sua Diretoria do Sul, de dois homens indiciados pela prática de crimes de associação criminosa, falsificação de documentos e branqueamento.

Segundo um comunicado, foram recolhidos elementos que permitem concluir que “os detidos são operacionais de uma organização criminosa de caráter transnacional que, através das contas bancárias abertas em nome das falsas identidades individuais e das sociedades que criaram, faziam circular fundos de proveniência ilícita, com origem em diferentes crimes, designadamente informáticos ou cometidos por meio informático”.

Os detidos, dois cidadãos estrangeiros, de 30 e 35 anos, irão ser levados a um primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Faro, para aplicação de medida de coação, segundo o comunicado da PJ.

De acordo com a nota, os detidos recorreram à criação de 18 identidades falsas de diferentes nacionalidades para formar, pelo menos, 17 sociedades de fachada.

A investigação que levou a estas detenções estava a decorrer “há vários meses” sob a direção do Departamentos de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro.