Obras raras de René Magritte, Amedeo Modigliani e Yves Klein vão ser leiloadas na Sotheby’s e na Christie’s nos dias 23 e 24 de outubro, em Paris, durante a Paris Art Week, anunciaram na terça-feira as casas de leilões.

A Christie’s vai leiloar em 23 de outubro o maior monocromo de Yves Klein ainda pertencente a uma coleção privada americana.

Estima-se que o valor seja “superior a 15 milhões de euros”, tornando-se “a obra mais cara da temporada em Paris”, segundo a leiloeira, citada pela agência France-Presse (AFP).

Pintado pelo artista francês em Paris, em 1961, foi exposto no Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, no âmbito de um empréstimo a longo prazo (2005-2008).

Em 24 de outubro, a Sotheby’s vai apresentar “Magia Negra” (“Black Magic”), uma das pinturas mais famosas do artista belga René Magritte, estimada entre 5 e 7 milhões de euros, segundo a leiloeira.

“Pintada em 1934 e adquirida pela família dos atuais proprietários diretamente ao artista em 1935, esta é a primeira versão” da famosa série homónima, que se tornou lendária na arte de Magritte, afirmou a leiloeira em comunicado de imprensa.

A pintura apresenta um dos temas mais misteriosos e prolíficos da sua obra, a representação do corpo feminino, entre a carne, a pedra e o céu.

Um raro retrato de Raymond Radiguet, o jovem prodígio de “The Devil in the Flesh” (“O Diabo em Carne e Osso”), de Amadeo Modigliani, pintado em 1915 e estimado entre 5,5 e 7,5 milhões de euros, será também leiloado pela leiloeira no mesmo dia.

Modigliani pintou-a quando a maioria dos artistas franceses foi mobilizada para a frente de combate durante a Primeira Guerra Mundial.

Conheceu o jovem Raymond Radiguet, então com apenas 12 anos, que abandonava a escola para frequentar os círculos de artistas de vanguarda em Montparnasse, e imortalizou o futuro escritor.

Revelada pela primeira vez ao público em 1925 na revista L’Amour de l’Art, a pintura nunca mais foi apresentada em leilão e permanece na mesma coleção europeia desde 1950, sublinhou a Sotheby’s em comunicado.