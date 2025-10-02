A 16.ª edição do Festival de Observação de Aves e Atividades de Natureza arranca na quinta-feira em Sagres, no Algarve, com a devolução à natureza de uma ave selvagem reabilitada, divulgou a autarquia.

Em comunicado, a Câmara de Vila do Bispo, no distrito de Faro, assegura que este festival de quatro dias, que termina no domingo, é “o maior evento dedicado à natureza e à observação de aves em Portugal“.

“O público é convidado a descobrir a magia da migração outonal, participar em atividades únicas e celebrar a natureza num dos locais mais emblemáticos do país”, lê-se na nota.

O festival começa na quinta-feira às 10h00, com a devolução à natureza de uma ave selvagem reabilitada pelo Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens da Ria Formosa (RIAS).

Segundo os organizadores, haverá durante o festival dezenas de atividades para todos os gostos e idades, como saídas de observação de aves em terra e no mar, caminhadas, workshops, palestras, jogos e oficinas criativas.

A Câmara de Vila do Bispo destaca, entre as novidades deste ano, atividades como “Reabilitador por um dia”, o jogo “Jovem Naturalista”, a sessão “Esboçar aves — Palestra ao Ar Livre”, e “Vem colocar os dedos na tinta”, pensada especialmente para os mais pequenos.

Durante os quatro dias do evento, todos os participantes do Festival de Observação de Aves terão entrada gratuita na Fortaleza de Sagres.

Os organizadores elegeram o melro-azul (“Monticola solitarius”) como sendo a estrela desta edição, descrevendo-o como “uma ave elegante e de canto melodioso que habita as falésias da região, simbolizando o espírito livre e selvagem do evento”.

O festival é organizado pela Câmara Municipal de Vila do Bispo, em parceria com a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e a Associação Almargem.

O programa completo e a lista de inscrições estão disponíveis no site do festival.