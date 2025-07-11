Um pescador lúdico morreu esta sexta-feira na praia da Baleeira, em Sagres, no concelho de Vila do Bispo (distrito de Faro), depois de ter caído de um pontão, disse à agência Lusa fonte da capitania de Lagos.

O capitão do Porto de Lagos, Hugo da Guia, presente no local, afirmou que o homem, de cerca de 80 anos, caiu de um pontão, mas a causa da morte ainda não está apurada. O corpo da vítima foi resgatado pouco tempo depois de o alerta ser dado, às 10h59, tendo o médico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) declarado a sua morte no local.

A este incidente acorreram cerca de duas dezenas de operacionais da Polícia Marítima, dos Bombeiros Voluntários de Lagos, do INEM, da Estação Salva-vidas de Sagres e da Capitania do Porto de Lagos.