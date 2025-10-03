As ilustradoras Rachel Caiano e Yara Kono são duas das protagonistas da Festa da Ilustração, que começa esta sexta-feira em vários espaços de Setúbal.
A Festa da Ilustração, que é uma iniciativa da câmara municipal, consiste na abertura de várias exposições dedicadas ao desenho e à ilustração, sobretudo contemporânea portuguesa.
Na Casa da Cultura estão exposições dedicadas às autoras Rachel Caiano e Yara Kono, ambas nascidas no Brasil e há muito a trabalhar em Portugal, com um extenso percurso na ilustração nacional.
Rachel Caiano tem formação em artes de palco, arquitetura e artes gráficas, e entre os livros ilustrados já publicados e premiados, contam-se De Umas Coisas Nascem Outras e O Pequeno Livro das Coisas, ambos com texto de João Pedro Mésseder.
Yara Kono, designer e ilustradora, faz parte do coletivo de autores da editora Planeta Tangerina, pela qual tem editado grande parte do trabalho visual. Em 2011 venceu o Prémio Nacional de Ilustração com o livro O papão no desvão, com texto de Ana Saldanha.
A Festa da Ilustração acolhe, na livraria Culsete, uma exposição do artista visual André da Loba, que venceu este ano o Prémio Nacional de Ilustração pelo audiolivro Contos Cantados, com texto de Carlos Marques.
André Ruivo, autor de ilustração, cartoon e banda desenhada, expõe na Casa Bocage e terá curtas-metragens de animação a passarem na Casa das Imagens Lauro António.
Destaca-se ainda, na Galeria Municipal do Onze, a exposição “Zé: Sempre o mesmo”, com curadoria do designer e investigador Jorge Silva, que assinala os 150 anos da criação da personagem Zé Povinho, de Rafael Bordalo Pinheiro.
Esta é a 11.ª edição da Festa da Ilustração, que todos os anos assenta na pergunta “É preciso fazer um desenho?”.