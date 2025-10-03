O município de Vila Franca de Xira acolhe entre sexta-feira e 12 de outubro a Feira Anual de Outubro e do Salão de Artesanato, com programação cultural, gastronómica e taurina, divulgou esta quinta-feira a autarquia.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, do distrito de Lisboa, refere que o evento vai decorrer no Parque Urbano e no Pavilhão Multiusos, perspetivando uma grande adesão de pessoas do município e de outros concelhos.

Entre as novidades desta edição, a autarquia destaca os “showcookings” ao vivo na Praça da Restauração e uma “food truck” dedicada exclusivamente à venda de batata frita.

Foram ainda criados novos espaços de descanso e refeição junto à entrada norte do Parque Urbano, “em resposta à crescente afluência de visitantes”.

“A diversidade da Feira mantém-se como uma das suas grandes marcas, com uma ampla gama de produtos e serviços, desde vestuário, calçado, bijuterias, até divertimentos destinados a públicos de todas as idades. Conta, este ano, com 103 feirantes”, indica a nota.

Por seu turno, o 44.º Salão de Artesanato contará com 94 artesãos, 12 do concelho, apresentando produtos em barro, metal, madeira, cortiça e vidro.

Entre as atividades taurinas, estão previstas cinco esperas e largadas, corridas de toiros nos dias 5 e 7 de outubro e o Concurso Internacional de Recortadores em 11 de outubro.

A Câmara de Vila Franca de Xira refere ainda que a segurança será reforçada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, com 192 operacionais e 81 viaturas, e um Posto Médico Avançado, que estará instalado junto ao Pavilhão do Cevadeiro.

A Feira de Outubro manterá a certificação EcoEvento, com recolha seletiva de resíduos, “ecobags” e ações de sensibilização ambiental, assegurando a valorização dos materiais e promovendo a economia circular.