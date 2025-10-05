A primeira passagem direta à Q2 do ano, a melhor qualificação do ano, a semana em que ficou definido ainda o próximo ano. A correr no circuito de Mandalika, em 2022 teve uma autêntica serenata à chuva que acabou por ficar na história por marcar o regresso da Indonésia ao Mundial de MotoGP, Miguel Oliveira cumpriu os primeiros objetivos naquela que é a antecâmara da despedida da principal categoria do motociclismo. Faltou, apenas, chegar aos pontos na corrida sprint. Faltou mas apenas por algumas horas, com Luca Marini a ter um castigo de oito segundos pela pressão irregular dos pneus e a “ceder” mesmo o nono lugar ao piloto português, que conseguia também pela primeira vez marcar pontos na prova de sábado no ano de 2025.
O mago reapareceu (agora sem chuva) em Mandalika: Miguel Oliveira passa à Q2 direto pela primeira vez esta época
Faltava um único objetivo, talvez mais ambicioso tendo em conta o avolumar de voltas ao circuito na moto que ainda não estava como o Falcão mais desejava, que passava por igualar ou melhorar o melhor resultado neste Mundial (nono na Catalunha e em São Marino). O facto de partir do décimo lugar da grelha era um bom indicador nesse sentido, os sinais que a corrida sprint deu acabavam por “secundarizar” esse posto.
After securing, for the first time this season, direct access to Q2 in yesterday‘s qualifying, Miguel Oliveira converted the effort into his first Saturday points of the year for Prima @PramacRacing MotoGP ????????
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— Yamaha Racing (@yamaharacingcom) October 4, 2025
Here are the riders who got points today after Luca Marini's penalty ????#IndonesianGP ???????? pic.twitter.com/hfUL6fVj5f
— MotoGP™???? (@MotoGP) October 4, 2025
“Saí bastante bem da grelha mas nas primeiras voltas percebes que não podes ficar muito perto das outras motos porque estás a conduzir em linhas diferentes e a correr de uma forma diferente. O pneu dianteiro estava a mexer-se demasiado, por isso era muito difícil ultrapassar – basicamente impossível. Não temos velocidade suficiente para fazer ultrapassagens, o que torna a corrida difícil. Amanhã [Domingo] será ainda mais difícil, com uma moto mais pesada que não facilitará as coisas na dianteira. Acho que vamos arriscar com os pneus macios e tentar gerir da melhor forma possível”, tinha comentado este sábado Miguel Oliveira, antevendo as 27 voltas no circuito de Mandalika que marcariam o final de um fim de semana que já ia ficar sempre marcado como quinto consecutivo sempre a marcar pelo menos um ponto na classificação.
???? Miguel Oliveira finalizará (por el momento) su carrera deportiva en MotoGP.
???? Estos han sido sus números totales en los más de 100 GP que ha disputado en la categoría reina.
???? Te deseamos lo mejor Miguel!#MotoGP pic.twitter.com/9ZsawPnumJ
— OVT || MotoGP (@Overtake_GP) October 1, 2025
Em paralelo, e num tema que ficou resolvido mas que continua a dar que falar, o português da Yamaha não quis fechar por completo a hipótese de continuar ligado ao MotoGP… como piloto de testes. Como? Miguel Oliveira já assinou e foi apresentado pela BMW no Mundial de Superbike mas ainda existe a possibilidade de poder trabalhar nos intervalos do novo “desafio” com a Aprilia como piloto de testes num pedido expresso do antigo campeão mundial Jorge Martín. “Não me quero despedir já porque há uma pequena, talvez remota, hipótese. Quem sabe o que será possível em termos de calendário. Seria excelente para mim como piloto continuar em contacto com o MotoGP”, admitiu o português à margem deste Grande Prémio.
Está desfeito o tabu: Miguel Oliveira deixa MotoGP sete anos depois e junta-se à BMW no Mundial de Superbike
Se depois da entrada direta na Q2 Miguel Oliveira tinha dito que “já podia dormir mais descansado”, agora queria um pouco mais nesta nova vida no motociclismo (com ou sem a variante supracitada). E o arranque seria determinante nesse objetivo, tendo uma espécie de segunda linha do Mundial à sua frente que inverteu a lógica do Mundial na qualificação e colocou nomes como Fermín Aldeguer, Raúl Fernández, Álex Rins ou Pedro Acosta atrás do mais rápido, Marco Bezzecchi. Nem a Ducati dominou como era normal, nem os dois irmãos Márquez estavam obrigatoriamente destinados a chegar ao pódio. Tudo estava em aberto.
An impressive pole position by Marco Bezzecchi with @Aldeguer54 and @25RaulFernandez completing the front row ????#IndonesianGP ???????? pic.twitter.com/wAhuF8B2G2
— MotoGP™???? (@MotoGP) October 4, 2025
Marco Bezzecchi teve um arranque ligeiramente melhor mas nem por isso deixou de perder várias posições, com Pedro Acosta a assumir a liderança e o italiano, que desceu para o sétimo lugar, a envolver-se numa queda feia com Marc Márquez, que manteve uma espécie de “maldição” em Mandalika e viu gorada essa possibilidade de ganhar em todos os circuitos. Também Miguel Oliveira acabou por ser prejudicado por toda a confusão nas voltas iniciais, descendo de décimo para 15.º antes de ganhar mais quatro lugares também com a queda de Joan Mir para estabilizar no 11.º posto atrás do companheiro de equipa Jack Miller. A KTM de Pedro Acosta tinha logo atrás Luca Marini, Fermín Aldeguer, Raúl Fernández e Álex Rins.
WE ARE GOOOO IN #MotoGP! ???? @37_pedroacosta leads! ⚔️#IndonesianGP ???????? pic.twitter.com/1D7ABTCv15
— MotoGP™???? (@MotoGP) October 5, 2025
MASSIVE CRASH FOR BEZ AND @marcmarquez93 ????
Thankfully both are walking away ????#IndonesianGP ???????? pic.twitter.com/hqM7sKqVV0
— MotoGP™???? (@MotoGP) October 5, 2025
One more look at the Bez and @marcmarquez93 incident ????#IndonesianGP ???????? pic.twitter.com/Mzmc0eKbmS
— MotoGP™???? (@MotoGP) October 5, 2025
A quarta volta mostrava um Miguel Oliveira agressivo, a ser capaz de marcar a volta mais rápida da corrida até esse momento e a saltar para décimo depois de um erro de Franco Morbidelli. Mais atrás, Pecco Bagnaia estava já a uma distância impensável de Acosta com apenas cinco voltas cumpridas, prosseguindo um fim de semana para esquecer na Indonésia. Num cenário nunca antes visto em corrida em 2025, as quatro Yamaha estavam no top 10, com o português a bater de novo o registo da volta mais rápida e a ficar colado a Jack Miller no momento em que Fermín Aldeguer conseguiu saltar para a frente de Pedro Acosta. O Falcão precisava passar o companheiro de equipa de forma rápida para tentar depois encurtar distâncias.
???? @aldeguer54 overtakes @37_pedroacosta for the lead! #IndonesianGP ???????? pic.twitter.com/aSjy5MNpVj
— MotoGP™???? (@MotoGP) October 5, 2025
Pecco Bagnaia também acabou por ir ao asfalto, assegurando que qualquer piloto que terminasse a corrida entrasse de forma automática nos pontos por sobrarem apenas 15 em pista, enquanto na frente a principal luta era pela segunda posição, com Luca Marini a atacar Pedro Acosta, com Raúl Fernández e Álex Rins a reduzirem tempo para os lugares do pódio e com Fermín Aldeguer cada vez mais destacado na frente. Já Miguel Oliveira continuava a rodar mais rápido do que Jack Miller mas sem conseguir passar o australiano, neste caso com uma “viragem” de distâncias na 13.ª volta que deixou o português de novo a 0,6 segundos. O que dava motivação? As lutas que aconteciam mais na frente, com Luca Marini a tentar forçar tanto para segurar a terceira posição que acabou por descer a oitavo, com Álex Rins a subir ao terceiro lugar.
Unfortunately from bad to worse for @peccobagnaia who has gone down ????#IndonesianGP ???????? pic.twitter.com/p4f2eCGFmL
— MotoGP™???? (@MotoGP) October 5, 2025
With @aldeguer54 checking out, it's an Acosta vs Marini battle for 2nd ????#IndonesianGP ???????? pic.twitter.com/AMlw9lLn2z
— MotoGP™???? (@MotoGP) October 5, 2025
It gets SPICY for second place ????️#IndonesianGP ???????? pic.twitter.com/vfpOmdUCo1
— MotoGP™???? (@MotoGP) October 5, 2025
Se a primeira tentativa de passar Jack Miller não tinha corrido bem, a segunda foi ainda pior, com o piloto português a ser obrigado a alargar trajetória depois de passar o australiano e a perder também posição para Franco Morbidelli. Além de ter sido um “tampão” ao longo de várias voltas em que Miguel Oliveira estava a rodar mais rápido, os momentos de “choque” acabaram por ser favoráveis ao australiano. Na frente, com Fermín Aldeguer cada vez mais isolado, Álex Rins aproveitou a falta de pneus de Pedro Acosta para subir ao segundo posto, ao passo que Miguel Oliveira começava a pagar a fatura do desgaste dos pneus e descia a 12.º ultrapassado por Fabio Di Giannantonio que apresentava um ritmo muito mais consistente.
We've got a bit of an Acosta train here ????@rins42 now goes through! ????#IndonesianGP ???????? pic.twitter.com/c4Nlugn1Tl
— MotoGP™???? (@MotoGP) October 5, 2025
What a smooooth move by @rins42 to take 2nd place ????#IndonesianGP ???????? pic.twitter.com/exSyeSTbI0
— MotoGP™???? (@MotoGP) October 5, 2025
Surgiam também (más) notícias sobre Marc Márquez, com o espanhol a sofrer uma pequena fratura no seu ombro direito pela queda logo na primeira volta. Foi também por essa altura que Jack Miller, muito por culpa do tal desgaste dos pneus que o português sentira, sofreu uma queda, abrindo a porta para a subida de Miguel Oliveira a 11.º. Tudo chegavam ao fim, com Fermín Aldeguer a dominar por completo e a conseguir a primeira vitória da época e no MotoGP (o segundo mais novo de sempre a ganhar no principal escalão), à frente de Pedro Acosta e Álex Márquez, que conseguiu inverter no final essa luta pelo pódio entre mais uma corrida frustrante para a Yamaha, que acabou por ver Álex Rins cair de segundo para décimo no final. Brad Binder, Luca Marini, Raúl Fernández, Quartararo, Morbidelli e Di Giannantonio ficaram à frente.
Rins vs Acosta vs Alex Marquez for the podium ⚔️#IndonesianGP ???????? pic.twitter.com/RQOx5j9PWK
— MotoGP™???? (@MotoGP) October 5, 2025
Down to 6th place goes @rins42 ????#IndonesianGP ???????? pic.twitter.com/CqgTzbhAGm
— MotoGP™???? (@MotoGP) October 5, 2025
And now into second goes @alexmarquez73 ????#IndonesianGP ???????? pic.twitter.com/ECkhjcYuxz
— MotoGP™???? (@MotoGP) October 5, 2025
Late crash for @jackmilleraus ????#IndonesianGP ???????? pic.twitter.com/4Tz9Id4KLL
— MotoGP™???? (@MotoGP) October 5, 2025
⚔️ @37_pedroacosta is NOT giving up on 2nd place #IndonesianGP ???????? pic.twitter.com/1QM00MoSS0
— MotoGP™???? (@MotoGP) October 5, 2025
THE ROOKIE @Aldeguer54 WINS THE #MotoGP RACE ????#IndonesianGP ???????? pic.twitter.com/LG7qqX4pac
— MotoGP™???? (@MotoGP) October 5, 2025
Young but gold!????@Aldeguer54 becomes the 2nd youngest #MotoGP winner ever! ????#IndonesianGP ???????? pic.twitter.com/TTvPqWdH33
— MotoGP™???? (@MotoGP) October 5, 2025
An unforgettable victory in #MotoGP for @aldeguer54 with @37_pedroacosta and @alexmarquez73 on the podium ????#IndonesianGP ???????? pic.twitter.com/qo6XQWHyAL
— MotoGP™???? (@MotoGP) October 5, 2025
According to @ducaticorse's Team Manager, there is evidence of a fracture on @marcmarquez93's right shoulder ❌#IndonesianGP ???????? pic.twitter.com/3kiLIhshKj
— MotoGP™???? (@MotoGP) October 5, 2025
A big day for @alexmarquez73 and @37_pedroacosta in the standings ????#IndonesianGP ???????? pic.twitter.com/jal2yUIuiA
— MotoGP™???? (@MotoGP) October 5, 2025