A pequena Valerie, apelidada de “a salsicha mais corajosa da Austrália”, tornou-se um fenómeno nacional depois de ter sobrevivido mais de 500 dias sozinha na natureza selvagem da ilha de Kangaroo, no sul da Austrália. O que começou como uma história de perda e desespero transformou-se num caso mediático global, e hoje esta dachshund (ou teckel ou em português “cadela-salsicha”) é uma verdadeira celebridade canina — com contratos, eventos e até produtos inspirados na sua incrível aventura, noticiou o jornal The Guardian.

Em novembro de 2023, os donos de Valerie, Georgia Gardner e Josh Fishlock, visitavam a ilha de Kangaroo quando a cadela escapou do local onde estava e desapareceu no terreno acidentado e montanhoso da região. Durante dias, o casal procurou incansavelmente o animal, mas acabou por regressar a casa sem sucesso. O tempo passou, as esperanças diminuíram e, apesar de alguns avistamentos não confirmados, parecia que Valerie tinha desaparecido para sempre.

Foi apenas em fevereiro de 2025 que um raio de esperança surgiu. Uma fotografia divulgada nas redes sociais mostrava o que pareciam ser umas orelhas de “cão-salsicha” num campo dourado, conta o jornal britânico. O grupo de resgate Kangala Wildlife Rescue, conhecido pelo trabalho durante os incêndios florestais, decidiu então investigar.

Munidos de drones, câmaras e sensores térmicos, os voluntários Lisa e Jared Karran lideraram uma operação de busca que rapidamente ganhou atenção nacional. Publicações no Facebook foram seguidas por milhares de pessoas que acompanhavam em direto cada tentativa de captura.

As imagens de Valerie a rondar brinquedos antigos, guloseimas e até frango assado deixado para a atrair circularam por toda a Austrália. Quando finalmente a equipa conseguiu fechar a armadilha com uma porta controlada remotamente, o país inteiro suspirou de alívio. “Foi um dos melhores dias da minha vida”, recordou Georgia Gardner, emocionada, em entrevista à ABC.

A operação de resgate — e o improvável reencontro — transformaram Valerie num símbolo de resiliência e união comunitária. Segundo os voluntários da Kangala, a cadela estava surpreendentemente saudável e até tinha engordado durante o período em que viveu sozinha.

O mistério sobre a sua sobrevivência continua a intrigar. O presidente da câmara local, Michael Pengilly, acredita que alguém a alimentava, enquanto outros suspeitam que caçava pequenos animais ou se alimentava de carcaças. Já aqueles que a resgataram afirmam que Valerie se mantinha extremamente desconfiada de humanos, e que não havia indícios de que tivesse sido ajudada por alguém.

De regresso a casa, Valerie reencontrou os donos e conheceu Dorothy, a nova cadela do casal, comprada para “manter viva a memória” da desaparecida. Gardner descreveu o reencontro como “profundamente comovente” e garantiu que Valerie voltou a adaptar-se bem à vida doméstica.

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Mas a história não terminou aí. Hoje, Valerie é embaixadora oficial da marca australiana The Paws Room e participa em eventos para angariar fundos para associações de adoção de animais, como a Pound Paws. Já fez aparições VIP, tem uma equipa de relações públicas e até cerveja própria, lançada em sua homenagem, que “celebra a resiliência, o espírito comunitário e o amor por uma boa cerveja”.

Além disso, a sua história foi contada no episódio especial Dog Gone: The Hunt for Valerie, do programa Australian Story, que mostrou os bastidores da busca, as dificuldades logísticas e a emoção dos que acompanharam o caso. O documentário também explorou a pressão mediática sentida pelos voluntários, acusados por alguns de prolongar o resgate para ganhar atenção.

O casal Gardner-Fishlock, que viu a sua vida transformada pela inesperada fama, confessou estar surpreendido com o impacto da história. “Nunca imaginei aparecer em notícias dos EUA, do Reino Unido, da Alemanha ou dos Países Baixos”, disse Georgia. “A cobertura mediática foi simplesmente insane.”

A popularidade de Valerie levou ainda à escrita de livros — um já publicado e outro em preparação — que contam a sua “jornada inesquecível” e o percurso da cadela que sobreviveu contra todas as probabilidades.

Com aparições programadas em eventos, produtos licenciados e uma multidão de fãs online, Valerie é agora um símbolo nacional. De perdida nas colinas de Kangaroo Island a protagonista de um fenómeno global, a dachshund tornou-se mais do que uma mascote: é o rosto da esperança, da persistência e do amor pelos animais.

Texto editado por Dulce Neto