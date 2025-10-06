A ideia passava por ganhar no Dragão, a ideia caminhou com o decorrer do jogo para um caminho de não perder no Dragão. Foi essa a mensagem que José Mourinho deixou antes do encontro no balneário, foi isso que acabou por ser interiorizado pelos próprios jogadores com o passar dos minutos. A certa altura da etapa complementar ainda houve essa ideia de que os espaços que o FC Porto ia deixando amiúde podiam também ser aproveitados para algo mais por parte do Benfica mas nada acabaria por mudar. 20 clássicos depois, o clássico entre dragões e águias terminou mesmo sem golos, algo que não acontecia desde dezembro de 2017, e deixou todas as contas da Liga na mesma até pelo empate que o Sporting tivera com o Sp. Braga.

O Benfica averbou o terceiro encontro nos cinco com José Mourinho no comando sem vencer, depois do empate com o Rio Ave e da derrota em Londres frente ao Chelsea, mas nem por isso os encarnados deixaram de sair “vivos” do Dragão, mantendo a mesma desvantagem de quatro pontos para o FC Porto e de um para o Sporting. No entanto, e pela primeira vez, o técnico terminou um jogo contra a ex-equipa sem qualquer golo marcado, algo que não acontecera nos sete reencontros anteriores. Mais: em cinco partidas no Dragão com o azuis e brancos, Mourinho continua sem ganhar, com dois empates e três derrotas.

????????José Mourinho continua sem vencer em casa do ????FC Porto: 5 jogos, 2 empates e 3 derrotas pic.twitter.com/Fkigt9lGyJ — Playmaker (@playmaker_PT) October 5, 2025

Olhando mais para a caminhada do Benfica, este foi apenas o segundo jogo da temporada sem qualquer golo marcado, algo que acontecera apenas uma vez na Turquia, frente ao Fenerbahçe, na primeira mão do playoff da Liga dos Campeões contra… José Mourinho (Bruno Lage ainda era o treinador dos encarnados). Com isso, os encarnados mantêm-se como terceiro ataque do Campeonato com apenas 13 golos marcados em oito jornadas numa média de 1,625 por jogo. Com o novo técnico, o Benfica marcou seis golos em cinco jogos.

Primeira vez que uma equipa de ????????José Mourinho ficou em branco frente ao ????FC Porto (8 jogos). pic.twitter.com/rEQx5046ZU — Playmaker (@playmaker_PT) October 5, 2025

O prémio de MVP da Liga, neste caso atribuído pelo treinador Carlos Carvalhal que comentou o encontro na SportTV, acabou por sorrir a Amar Dedic, lateral bósnio que foi um dos melhores no clássico. “É sempre uma boa sensação mas seria melhor se ganhássemos os três pontos. Fora, no Porto, não é fácil. Lutámos e foi um jogo difícil, continuámos a lutar. No entanto, o objetivo era ganhar esta noite aqui no Porto”, apontou.

????Foi o jogo do ????FC Porto (8) e do ????Benfica (4) com menos remates numa partida na ????????Liga Betclic 2025/26. pic.twitter.com/rvWwEtm0tx — Playmaker (@playmaker_PT) October 5, 2025

????Benfica foi a equipa que menos rematou (4) na jornada 8 da ????????Liga Betclic 2025/26. ????É o pior registo das águias nas últimas 7 épocas! pic.twitter.com/5u7zUjoyBe — Playmaker (@playmaker_PT) October 5, 2025

“Penso que estivemos bem, defendemos bem. Claro que podíamos fazer mais em termos ofensivos, atacar mais, criar mais oportunidades mas, neste jogo, fora de casa, não é fácil. Por isso, antes de mais, o mais importante é não sofrer golos e foi isso que conseguimos. Por isso, continuamos. Claro que se pode sempre jogar melhor e estamos ansiosos por isso. Equipa a crescer? O treinador dá-nos energia positiva todos os dias nos treinos. Lutamos pela equipa, pelo clube, pelo treinador. Damos o nosso melhor, sentimo-nos bem e queremos voltar a ganhar jogos, é por isso que vamos lutar”, salientou em declarações à SportTV.

Em dois dos últimos três clássicos entre ????FC Porto e ????Benfica, no Dragão, as águias remataram à baliza por um vez:

E 0-0, 2025/26

D 5-0, 2023/24 pic.twitter.com/medGXTM9k9 — Playmaker (@playmaker_PT) October 5, 2025

“Sabíamos que ia ser um jogo difícil também por causa do ambiente e de tudo. Temos de nos manter compactos, unidos como uma equipa e penso que conseguimos. Não conquistámos os três pontos mas vamos lutar para o conseguir na próxima vez”, concluiu o lateral direito que chegou esta temporada à Luz.