O Bioaromas LIIS — Laboratório de Integração e Inovação Social de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, conta atualmente com 17 jovens/adultos com deficiência ligeira a moderada em integração.

O Bioaromas LIIS, que está a comemorar o seu quinto aniversário, funciona no Centro Ciência Viva da Floresta (CCVF) em Proença-a-Nova e surgiu como uma resposta social, inovadora e integradora de jovens adultos com deficiência ligeira a moderada, sendo uma alternativa à tradicional institucionalização.

“O objetivo é promover, através da ciência, a valorização de cada pessoa, dando-lhe um lugar ativo na comunidade, estimulando o desenvolvimento das suas capacidades funcionais e psíquicas, tanto pela produção de plantas aromáticas, como de outras atividades lúdico-terapêuticas”, explicou o município de Proença-a-Nova.

Criado em 2020, o Bioaromas LIIS conta atualmente com 17 jovens/adultos, uma assistente social, uma responsável pedagógica, uma cozinheira e duas técnicas operacionais.

Este projeto nasceu de “um sonho empreendedor, inovador e inclusivo”, que vê na ciência das plantas aromáticas “uma forma de ocupação e estímulo das competências funcionais e sociais, contribuindo de forma integrada para o desenvolvimento pessoal e social dos jovens/adultos”.

A ampliação do CCVFloresta, realizada em 2022, permitiu o alargamento das instalações e as atividades concentraram-se num só espaço, dando melhores condições aos jovens/adultos evitando deslocações entre espaços.

O custo da obra foi suportado na totalidade pelo município, num investimento que ascendeu aos 200 mil euros.

No Espaço Bioaromas LIIS existe uma sala de formação, um refeitório com cozinha equipada, uma sala de tratamento de plantas, uma sala de armazenamento e casas de banho.

Além das novas instalações contam com novos equipamentos, nomeadamente uma estufa e um secador.

“Com estes equipamentos pretende-se melhorar a qualidade das plantas, permitindo-lhes manter as suas propriedades naturais e diminuir o tempo de secagem das mesmas, para que os jovens/adultos possam colher em maior quantidade”.

Já este ano, o projeto ganhou um significado especial com o lançamento simbólico da primeira pedra da nova cozinha do Laboratório de Inovação e Integração Social.

Quando estiver funcional, será um restaurante inclusivo, um espaço aberto a todos, onde cada refeição será feita com dedicação e partilhada com orgulho.

“Os intervenientes do projeto irão participar tanto na confeção dos pratos como no serviço de mesa, à semelhança daquilo que já aconteceu na Cafetaria Officinalis, inaugurada há um ano”.

O presidente do município de Proença-a-Nova, João Lobo, destaca o papel deste projeto como “objeto principal, que encontram agora no Espaço BioAromas LIIS uma resposta diferente para pessoas com necessidades diferentes”.

“Este projeto continua a demonstrar que é possível desmistificar a deficiência, através do acolhimento e integração dos jovens, respeitando a individualidade de cada um”.