A subida do preço do ouro tornou mais valiosas as reservas do Banco de Portugal, que já valem mais de 46 mil milhões de euros, uma valorização de 47% desde o arranque do ano.

Segundo o Relatório de Implementação da Política Monetária do ano passado, o ouro detido pelo Banco de Portugal (BdP) valia 31 mil milhões de euros no final de 2024, mais 34% do que em 2023.

O banco detinha 382,7 toneladas de ouro, quantia que se mantém, pelo que as reservas se valorizaram ainda mais este ano.

O ouro, considerado um ativo de refúgio para os investidores em tempos de incerteza, atingiu esta quarta-feira um novo máximo histórico, tendo ultrapassado ligeiramente os 4.000 dólares por onça.

Utilizando este valor como referência, as reservas do banco central já valem cerca de 46,3 mil milhões de euros, segundo os cálculos da Lusa, o que se traduz numa valorização de 49% desde o início do ano.

As compras massivas por parte dos bancos centrais, a fraqueza do dólar e o contexto geopolítico estão a impulsionar a subida do ouro, que se valorizou quase 50% este ano.