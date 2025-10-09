O Sporting anunciou, esta quarta-feira, que avançou com uma participação disciplinar no Conselho de Disciplina da FPF contra o presidente do FC Porto, André Villas-Boas, devido às suas declarações na Gala Portugal Football Globes.

Numa nota enviada à imprensa, os leões dizem que as palavras de Villas Boas “atentam contra a honra” do presidente do clube, Frederico Varandas, “e a reputação da Sporting SAD“.

O presidente do FC Porto, falando aos jornalistas à entrada da referida gala, acusou os presidentes do Sporting e do Benfica de uma “coação” que está a ter um “impacto direto nas nomeações“, apontando diretamente o caso de Tiago Martins, a quem chamou de “um dos melhores VAR portugueses” que tem estado ausente.

Segundo Villas-Boas, o árbitro “tem sido amplamente criticado pelo presidente do Sporting e do Benfica e está afastado dos clássicos”, apesar de ter estado “na final da Champions feminina” e ser “supostamente reconhecido como um dos melhores VAR”.

“Mas deixou de existir para os jogos grandes. Como é que a mediocridade é premiada ao nomearem para um clássico o VAR que tem 50% de decisões acertadas, particularmente em jogos do FC Porto? “, questionou ainda.

“Estamos todos ansiosos para ver a quem será hoje atribuído o prémio de ‘Calimero do Ano’. Não faltam candidatos”, ironizou ainda.