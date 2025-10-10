Um homem de 20 anos foi detido em flagrante delito, na quinta-feira, em Matosinhos, no distrito do Porto por suspeita do crime de pornografia de menores através de plataformas informáticas, anunciou esta sexta-feira a Policia Judiciária (PJ).

Em comunicado, aquela força de investigação refere que o detido é suspeito de praticar aqueles crimes desde março de 2024 e que a investigação teve início depois de uma denúncia “efetuada por uma entidade gestora de uma plataforma online de conteúdos para adultos, onde foi publicado conteúdo com abusos sexuais de menores”.

Segundo a PJ, foi possível determinar que foram “partilhados conteúdos ilícitos daquela natureza, através de acessos com origem em Portugal, vindo posteriormente a apurar-se na investigação terem sido da responsabilidade do suspeito”.

A PJ refere ainda que o suspeito tinha na sua posse “inúmeros ficheiros contendo material pornográfico envolvendo menores”.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas como medidas de coação a obrigatoriedade de apresentações periódicas às autoridades e a proibição de acesso à internet.