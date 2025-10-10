O grupo Rio exige uma indemnização de 14 milhões de euros à Câmara Municipal de Espinho devido à inviabilização de um projeto residencial com quase centena e meia de apartamentos, anunciou esta sexta-feira o promotor imobiliário.

Em comunicado, o grupo Rio diz estar em causa a recente proposta de indeferimento do projeto por parte da autarquia, com “fundamentos que contrariam a anterior posição do município” e “colocando em risco os contratos celebrados com os promitentes compradores”.

Como resultado, o grupo “declarou esta sexta-feira à câmara de Espinho, via notificação judicial, a intenção de exigir uma indemnização no valor de 14 milhões de euros pela inviabilização de edificação”, que prevê a construção de dois blocos residenciais com um total de 144 apartamentos.

“Esta notificação surge depois de quase dois anos de negociações“, salienta.

Para o grupo Rio, “a gestão funesta e lamentável da atual presidente e responsável do departamento de urbanismo da CME (Câmara Municipal de Espinho) comprometeu o acesso a uma habitação mais acessível aos espinhenses”, deixando agora o município “em risco de ser condenado a pagar avultadas indemnizações a promotores e construtoras que têm vindo a desenvolver projetos de investimento em Espinho”.

O promotor imobiliário, que opera há mais de 20 anos em Portugal, refere que em 2024 “obteve já a condenação da câmara de Espinho à emissão de decisão face a sucessivos e infundados atrasos”.

Pendente diz estar ainda uma ação indemnizatória em que reclama do município mais de um milhão de euros.