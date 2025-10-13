Os preços de ouro e prata, metais preciosos considerados investimento seguro em tempos incertos, bateram esta segunda-feira valores recorde, respetivamente com 4.080 dólares (3.512 euros) e 51 dólares (44 euros) a onça de cada um, segundo a Bloomberg.

Os registos históricos foram atingidos pelas 05h30 horas, com o “metal dourado” a crescer 1,45% para os 4.077,99 dólares, depois de, na quarta-feira, ter subido pela primeira vez os 4.000 dólares/onça, prevendo-se o resultado mais valioso no fecho dos mercados desde 1979.

A “parente prateada”, cujo valor está a ser potenciado pelo ouro, também chegou a máximos de sempre, a subir 2,7% até aos 51,66 dólares.