A Casa Mãe — Quinta do Senhor, no concelho de Vila Verde, distrito de Braga, pronta desde agosto mas que continuava fechada por falta de ligação à rede elétrica, já abriu portas para receber 40 utentes com deficiência.

Em comunicado enviado esta terça-feira à agência Lusa, o Centro Social Vale do Homem (CSVH) refere que esta infraestrutura “é um novo marco na inclusão e autonomia das pessoas com deficiência”, marcando uma nova etapa na sua missão em prol das pessoas com deficiência.

Em 12 de setembro, a Lusa noticiou que esta nova resposta social estava pronta a funcionar desde agosto, mas que ainda aguardava, desde o início deste ano, a instalação, por parte da E-Redes, do ramal de ligação à rede elétrica, o que só aconteceu nos últimos dias.

A Casa Mãe — Quinta do Senhor teve um investimento de cerca de 3,5 milhões de euros, dos quais 1,2 milhões foram financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), afirmando-se como “um projeto inovador na região”.

“Que une modernidade, qualidade e humanidade no apoio às pessoas com deficiência. Na sua envolvente, o espaço integra uma horta pedagógica, uma pequena zona de convívio com animais e uma área de plantação de árvores, concebidas como ferramentas de inclusão, aprendizagem e bem-estar”, explica o CSVH.

A nova estrutura integra um Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) e quatro Residências de Autonomização e Inclusão (RAI), “formando um ecossistema articulado de respostas sociais que promove a autonomia, o desenvolvimento de competências e a plena integração das pessoas com deficiência na comunidade”.

No CACI serão desenvolvidos programas e iniciativas orientadas para o reforço das competências pessoais, sociais e profissionais, promovendo o bem-estar, a autonomia e a plena participação na comunidade.

No total, a Casa Mãe — Quinta do Senhor tem capacidade para albergar 40 utentes e conta com uma equipa de cerca de 30 colaboradores, incluindo os serviços centrais e técnicos especializados do CSVH.

“A Casa Mãe simboliza o cuidado, a proximidade e o compromisso. É um espaço criado para apoiar, capacitar e transformar vidas. Este projeto reflete a missão do CSVH: estar presente, com humanidade e propósito, onde a inclusão acontece”, afirma o presidente do Centro Social Vale do Homem, Jorge Pereira, citado no comunicado.

Jorge Pereira sublinha que “esta nova estrutura representa um passo determinante para o CSVH”, reforçando o papel de “Instituição diferenciadora e interventiva na área da inclusão social”.

“Mais do que crescer em dimensão, crescemos em propósito — e esse propósito é garantir que ninguém fica para trás”, frisa o presidente do CSVH.

O novo edifício da Casa Mãe — Quinta do Senhor vai permitir também concentrar num só espaço os serviços centrais do universo CSVH, “promovendo uma gestão mais coesa, eficiente e próxima”.

“Com a Casa Mãe — Quinta do Senhor, o Centro Social Vale do Homem reforça a sua identidade como instituição de referência na inovação social e na inclusão das pessoas com deficiência. Mais do que um novo espaço, esta é uma nova forma de estar com a comunidade — uma estrutura que reflete o compromisso do CSVH em atuar com dignidade, qualidade e humanidade, promovendo autonomia, participação e futuro para todos”, refere ainda o comunicado.