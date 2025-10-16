Katy Perry é a mais recente confirmação para o Rock in Rio Lisboa 2026, com a artista norte-americana a subir ao palco Mundo na qualidade de cabeça de cartaz. A informação está a ser adiantada pela SIC Notícias.

Perry é a segunda confirmação de peso do festival, que regressa ao Parque Tejo entre nos dias 20, 21, 27 e 28 junho de 2026, após a vinda da banda de rock Linkin Park ter sido anunciada em maio. O artista brasileiro Pedro Sampaio também já constava entre as confirmações para o palco Mundo.

A cantora norte-americana vai assim regressar a Portugal após um hiato de oito anos, sendo que a sua última atuação tinha sido juntamente no Rock in Rio 2018, à época ainda realizado no Parque da Belavista, no âmbito de uma digressão para promover o álbum Witness. Antes, tinha registado duas passagens, ambas no Campo Pequeno, em 2009 e 2011.

Desta vez, Katy Perry vem a Lisboa na senda do seu sétimo álbum a solo, 143, lançado em 2024 e que foi alvo de duras críticas por parte da imprensa musical.

A edição de 2026 do Rock in Rio Lisboa marca assim o regresso do festival ao Parque Tejo, sendo que após a experiência inaugural neste recinto, a organização prometeu “melhorias em várias áreas”, nomeadamente ao aumentar área para o público para 145 mil metros quadrados, mais 15 mil metros quadrados do que em 2024, “garantindo mais espaço de circulação e maior comodidade para todos” e permitindo a ampliação das plateias de todos os palcos.

Além disso, está prometido um aumento de 40% de casas de banho e de 30% em áreas de restauração, novas zonas de descanso e reforço do plano de transportes e mobilidade.