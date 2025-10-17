O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, afirmou esta sexta-feira que a sua equipa tem de ser “inteligente e merecer seguir em frente” na estreia na Taça de Portugal, frente ao Celoricense, da terceira eliminatória.

“É uma competição nova para nós e queremos explorá-la até à etapa final. Vi algumas entrevistas dos jogadores e do treinador [do Celoricense], mas conheço o sentimento de jogar contra um clube grande. Quando comecei a minha jornada como treinador, foi nos níveis amadores, e sei o que significa este jogo para eles. Têm uma oportunidade única para se mostrarem e desfrutarem do momento. Temos de ser muito inteligentes na forma como abordamos o encontro, porque o futebol está cheio de surpresas. Começamos 0-0 e temos de merecer seguir em frente”, afirmou o técnico italiano, em conferência de imprensa.

Farioli, que se estreia na prova-rainha do futebol português, sublinhou o respeito pelo adversário e garantiu que os dragões se prepararam para todos os cenários.

“Para nós, a oportunidade de estar e ganhar uma competição é sempre algo incrível. Antes de pensar na última página do livro, temos de pensar na primeira. Acho que nos preparámos bem, os jogadores tiveram reuniões individuais para conhecer o adversário. Muito respeito e atenção, sabendo que o futebol é um jogo estranho e temos de estar no nosso melhor amanhã”, referiu.

Questionado sobre o favoritismo portista, Farioli deixou um aviso: “Independentemente do que digam, o jogo começa 0-0 e ambas as equipas vão dar tudo. Num jogo único a eliminar, muitos cenários podem mudar. Um cartão pode alterar toda uma dinâmica. O meu pensamento vai sempre para o pior cenário possível“.

O treinador confirmou ainda a titularidade do guarda-redes Cláudio Ramos, explicando tratar-se de uma decisão de mérito: “É verdade que nos meus antigos clubes não trocava de guarda-redes, mas amanhã vamos jogar com o Cláudio. Ele merece, é muito experiente e teve um grande papel com o seu caráter e personalidade.”

No que diz respeito ao plantel, Zaidu é baixa por lesão, enquanto Eustáquio está apto para ser opção.

“Zaidu tem um problema no gémeo e não vai ser opção. O Eustáquio chegou tarde, mas está apto e vai fazer parte do jogo”, revelou.

Farioli admitiu ainda que o Jamor é um destino especial, mas lembrou que o caminho começa em Barcelos: “É um destino prestigiado e com uma aura muito própria. Já lá estive para ver alguns jogos, mas a nossa jornada até lá começa amanhã e temos de estar preparados para isso.”

O técnico dos dragões falou também sobre Yann Karamoh, que poderá ter minutos frente ao Celoricense.

“É uma oportunidade. Ele chegou depois de estar sem contrato e precisou de tempo para recuperar ritmo. Agora está num bom nível e espero que amanhã possa ajudar-nos”, afirmou

O encontro entre Celoricense, do Campeonato de Portugal, e FC Porto, da I Liga, referente à terceira eliminatória da Taça de Portugal, realiza-se no sábado, às 18h, no Estádio Cidade de Barcelos, e será arbitrado por Carlos Macedo, da AF Braga.