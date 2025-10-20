Dois sismos de magnitude 2,1 e 2,2 na escala de Richter foram sentidos esta segunda-feira na ilha Terceira, no âmbito da crise sismovulcânica em curso, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Segundo o CIVISA, os abalos foram registados às 20h50 locais (21h50 em Lisboa), sendo que o primeiro teve uma magnitude de 2,1 e o segundo de 2,2 na escala de Richter.

Os sismos tiveram epicentros a cerca de três quilómetros a lés-sudeste de Serreta e a três quilómetros a nordeste de Doze Ribeiras, respetivamente.

“De acordo com a informação disponível até ao momento, os sismos foram sentidos com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli Modificada) em Serreta (concelho de Angra do Heroísmo)”, indicou o CIVISA.

Os eventos inserem-se “na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022”.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os “graus de intensidade e respetiva descrição”.

Com uma intensidade III, o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma “vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados”, descreve o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na sua página da Internet.

Com uma intensidade IV, considerada moderada, “os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem”.