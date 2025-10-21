A proibição de captura de tamboril por esgotamento da quota nacional ficou sem efeito face à perspetiva de concretizar uma troca de quotas com Espanha, anunciou esta terça-feira a Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM).

“Na sequência da reunião realizada ontem [segunda-feira], dia 20 de outubro, com o setor e na perspetiva de ser possível concretizar uma troca de quotas com Espanha, reforçando a quota nacional de tamboril para 2025, solicita-se que considerem sem efeito o aviso publicado no dia 16 de outubro [quinta-feira]”, lê-se numa nota da DGRM.

O aviso publicado na passada quinta-feira indicava que Portugal tinha utilizado 95% da quota de pesca do tamboril, pelo que esta captura ficava proibida a partir das 00h de esta terça-feira.

“Considerando os dados das capturas efetuadas pela frota portuguesa da unidade populacional de tamboril (lophiidae) nas zonas oito c, nove, 10 e águas da UE da zona CECAF 34.1.1., informa-se que a utilização da quota atingiu os 95%”, lia-se na nota então publicada.

Já as descargas ficavam limitadas a capturas acessórias até 5% do total descarregado por embarcação, em cada maré de pesca.

A zona oito c corresponde ao Golfo da Biscaia-Meridional, a nove às águas portuguesas e a 10 ao Banco dos Açores.

A DGRM é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa, que tem por objetivo o desenvolvimento da segurança e serviços marítimos, a execução das políticas de pesca e a preservação dos recursos.