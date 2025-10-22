O Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) anunciou esta quarta-feira a aprovação de três projetos aprovados pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN), no âmbito do Norte 2030, num investimento superior a 3,4 milhões de euros.

Segundo o IPVC, os projetos vão “reforçar a aposta da instituição na investigação aplicada, na transição energética e na internacionalização científica, pilares centrais da sua estratégia de desenvolvimento e inovação”.

No total, os três projetos representam um investimento global superior a 3,4 milhões de euros, dos quais 2,9 milhões são comparticipados pelo programa operacional Norte 2030.

“O Centro para a Transição Energética e Telecomunicações do IPVC que será construído na Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) é um dos projetos aprovados pela CCDRN no âmbito do Norte 2030″, explica a nota esta quarta-feira enviada às redações.

Inserido “no projeto 3AS — Ambientes de Aprendizagem Ativa Sustentáveis, o novo centro integra a estratégia de modernização das infraestruturas pedagógicas da instituição, promovendo novos modelos de ensino-aprendizagem baseados na sustentabilidade, digitalização e inovação tecnológica”.

Segundo a instituição foi também aprovado o 3IC — Potenciar o Crescimento e Internacionalização da Investigação no IPVC, um projeto centrado na criação de condições estratégicas para o reforço da investigação aplicada e da cooperação científica internacional.

O “investimento permitirá consolidar o posicionamento do IPVC em redes e consórcios de investigação europeus e apoiar o desenvolvimento de projetos que promovam a internacionalização e a visibilidade da ciência produzida na instituição”.

Completa o conjunto de aprovações, o projeto Manutenção Preditiva de Estruturas em Sistemas de Energia Renovável Offshore (inserido no projeto Maintenance4Sea 4.0), que aposta na investigação e aplicação de soluções tecnológicas avançadas para a monitorização e manutenção de infraestruturas energéticas, num contributo direto para a transição energética e a sustentabilidade ambiental.

Para o presidente do IPVC, Carlos Rodrigues, citado na nota, “estes projetos traduzem o compromisso da instituição com a inovação e a valorização do conhecimento, promovendo uma ciência aplicada e orientada para os desafios reais das comunidades e das empresas”.

“Estamos a investir de forma sustentada na criação de infraestruturas, redes e condições que potenciem a investigação e a transferência de conhecimento. Estes investimentos consolidam o posicionamento do IPVC como instituição moderna, inovadora e internacionalmente relevante”, sublinha.

O IPVC “tem ainda submetidos dois projetos estruturantes adicionais, as Infraestruturas Tecnológicas SUSTEMARE, a construir no campus da ESTG, em Viana do Castelo, e 3AR, a ser edificado na Escola Superior Agrária (ESA), em Ponte de Lima.

Os projetos “aguardam aprovação e prometem reforçar a ligação entre investigação científica, sustentabilidade e inovação tecnológica, consolidando a presença do IPVC entre as instituições de ensino superior mais ativas na produção e transferência de conhecimento no Norte do país”.

Com mais de 5.800 alunos, o IPVC tem seis escolas distribuídas pelo distrito de Viana do Castelo — de Educação, Tecnologia e Gestão, Agrária, Enfermagem, Ciências Empresariais, Desporto e Lazer —, ministrando 28 licenciaturas, 40 mestrados, 34 CTESP e outras formações de caráter profissionalizante.