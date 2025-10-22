A GNR deteve um homem de 31 anos, suspeito de agredir e ameaçar com uma machete a mãe, em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, informou esta quarta-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR esclareceu que o suspeito foi detido na segunda-feira por violência doméstica. “No âmbito de uma denúncia por violência doméstica, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato ao local, onde desenvolveram diligências policiais que permitiram apurar que o suspeito exercia violência física, psicológica e verbal contra a vítima, a sua mãe de 52 anos”, refere a mesma nota.

Ainda segundo a Guarda, o suspeito ameaçou a vítima e o agregado familiar com recurso a arma branca, uma machete, que foi apreendida.

O detido foi constituído arguido e foi presente na terça-feira no Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações periódicas, duas vezes por semana no Posto policial da área da sua residência.

Ficou ainda sujeito à obrigação de afastamento imediato da residência onde as vítimas residem e proibição de contactar com os ofendidos, ou deles se aproximar, num raio inferior a 500 metros, bem como proibição de se deslocar à residência e local de trabalho dos mesmos e de aí permanecer.

Está ainda proibido de usar armas ou outro tipo de objetos e utensílios que possam facilitar a prática de outro crime.