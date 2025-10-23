Mais de uma centena de expositores vão marcar presença na 16.ª edição da Feira da Caça de Mértola, que a Câmara Municipal promove no fim de semana para valorizar os recursos locais deste concelho do distrito de Beja.

O certame, que arranca na sexta-feira, vai decorrer até domingo no Pavilhão Multiusos — Expo Mértola e no espaço envolvente, com iniciativas em torno da atividade cinegética, da natureza e da biodiversidade.

“A Feira da Caça é hoje uma referência nacional, reunindo caçadores, profissionais do setor, famílias e visitantes em torno da tradição, da cultura e da valorização dos recursos locais”, destacou a Câmara Municipal em comunicado enviado à agência Lusa.

A autarquia acrescentou tratar-se de “um evento de grande relevância regional e nacional, destacando-se pela sua capacidade de atrair milhares de visitantes”.

A 16.ª Feira da Caça de Mértola é inaugurada oficialmente pelas 18h de sexta-feira.

A música vai ser um dos destaques do programa, com os concertos de Nuno Ribeiro, na sexta-feira, e de Emanuel, no sábado, ambos pelas 22h30.

No domingo sobe ao palco a banda Os Vizinhos, a partir das 17h.

O “cartaz musical” da feira inclui ainda bailes e a atuação de vários grupos de música tradicional e de cante alentejano.

O programa da Feira da Caça de Mértola inclui igualmente, ao longo dos três dias, demonstrações de falcoaria, pombos de vara, de cães coelheiros, de cães de cobro e de cães de parar.

Durante o certame vai também decorrer a 15.ª Taça Ibérica de Santo Huberto, o 13.º Campeonato Nacional de Salto “Fernando Pereira”, o 2.º Concurso de Pombos de Vara, uma montaria, uma largada de caça e um concurso de mel, além de showcookings e uma sessão de birdwatching.

Tasquinhas com pratos à base de caça, animação de rua, conferências, uma exposição de fauna viva com mais de 20 espécies e mostras de produtos locais e artigos associados à atividade cinegética são outros dos destaques do feira.