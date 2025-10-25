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A certa altura do dia, a fila para votar no Estádio da Luz já ia para lá do edifício do Centro Comercial Colombo. Os números da afluência registada logo às primeiras horas deixavam antever que esta seria uma eleição muito participada.

O balanço feito pela organização do ato eleitoral ao início da tarde (cerca 13h30) apontava para uma participação de quase 33 mil votos — por comparação, nas últimas eleições participaram cerca de 40 mil adeptos do Benfica.

As urnas fecham às 22h. Depois dessa hora, saber-se-á se a eleição fica concluída já este sábado ou se ainda será necessária uma segunda volta para definir o vencedor. Os candidatos, esses, já são bem conhecidos: