O treinador do Estoril Praia assumiu este sábado, 25 de outubro, que a equipa não está feliz com os atuais seis pontos na I Liga de futebol, mas diz que isso não vai afetar a abordagem ao jogo com o Nacional. “É uma realidade que não temos muito pontos, mas não podemos fazer 10 jogos de uma vez. Temos de pensar só neste jogo. Não estamos nervosos com o futuro. Estamos a trabalhar, estamos completamente focados e não nos vamos desviar disso. A parte psicológica vai ter importância, mas isso faz parte do nosso trabalho e temos de saber lidar com isso”, afirmou Ian Cathro na antevisão ao jogo de domingo.

Quanto ao adversário, o treinador escocês espera dificuldades, mesmo que o Estoril tenha do seu lado o fator casa. “Vamos ter um jogo muito intenso, muito competitivo, frente a uma equipa que está a crescer e com fortes dinâmicas no momento ofensivo”, antecipou o técnico, que avançou ainda que a paragem no campeonato foi benéfica para os ‘canarinhos’. Precisávamos desta paragem, ter espaço, libertar-nos da frustração que estávamos a sentir. Foi uma paragem que precisávamos de ter e agora estamos preparados para ir para a frente”, sublinhou Cathro.

O técnico, que orienta o Estoril Praia pela segunda época, elogiou também a ligação que a equipa tem com os adeptos, realçando que “existe um grande respeito de ambas as partes”.

O Estoril Praia, 16.º classificado, com seis pontos, recebe no domingo, às 15h30, no Estádio António Coimbra da Mota, o Nacional, 10.º, com 10 pontos, numa partida que será arbitrada por Miguel Fonseca, da associação do Porto.