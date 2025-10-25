O Secretariado de Ilha do PS de São Miguel manifestou este sábado a sua solidariedade para com todas as pessoas afetadas pelo mau tempo nos Açores.

“O PS de São Miguel expressa o seu reconhecimento aos serviços municipais de proteção civil, bombeiros, forças de segurança e demais entidades públicas e voluntários que, com prontidão e dedicação, têm assegurado a resposta às situações de emergência e a reposição da normalidade”, refere-se em nota de imprensa.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores atualizou para 32 as ocorrências verificadas na ilha de São Miguel, na sequência das condições meteorológicas adversas.

Os bombeiros, serviços municipais de Proteção Civil e Polícia de Segurança Pública têm estado nos locais dos incidentes, para apoio e resolução das diversas situações.