Duas vitórias consecutivas em casa dois meses depois. Quatro golos marcados num único jogo pela primeira vez na temporada. A primeira vez na época em que chegou ao intervalo com três golos de vantagem. Bastaram 90 e poucos minutos para que o Benfica alcançasse muitos dos melhores registos do ano — pelo meio, goleou o Arouca.

Os encarnados voltaram às vitórias depois da derrota em Inglaterra com o Newcastle na Liga dos Campeões, sendo que na última jornada do Campeonato também tinham empatado com o FC Porto no Dragão, e coroaram uma noite em que os sócios bateram o recorde mundial de participação numas eleições de um clube desportivo.

Depois do apito final e num dia em que também foi votar logo de manhã e na Casa do Benfica do Seixal, acompanhado por alguns jogadores, José Mourinho era naturalmente um homem satisfeito. “Foi uma boa vitória. Desde o primeiro minuto percebeu-se que íamos ganhar e que íamos ganhar bem. Sarámos a ferida de Newcastle rapidamente. Preparámo-nos bem para o jogo. Pressionámos, roubámos a bola alto, não demos hipóteses ao adversário. Fomos ambiciosos até termos energia para ritmos altos. Fomos demasiado fortes para eles”, começou por dizer, justificando depois a titularidade de Tomás Araújo e Gianluca Prestianni.

????É a segunda vez na história do ????Benfica que são marcados 3 golos de grande penalidade numa partida:

2025 ????????Pavlidis x2, ????????Ivanovic vs FC Arouca

1959 ????????José Águas vs CUF pic.twitter.com/lE0cqr9WeC — Playmaker (@playmaker_PT) October 25, 2025

“Os centrais é fácil. Temos três centrais fantásticos, o Tomás, o António e a classe do Nico [Otamendi], para não dizer que temos quatro, cinco ou seis, com a formação. Na formação há gente boa. Decidi o Tomás… Jogou pouco para a qualidade que tem, nos meus primeiros jogos. Dei-lhe esta boa oportunidade e esteve verdadeiramente top. O Luca [Prestianni], pedimos irreverência, coragem em assumir, um contra um e procurar o adversário. Sendo perna direita vindo para dentro e abrir espaços para o Dahl entrar. Enquanto teve energia e não levou amarelo, esteve bem. Quem joga como ele tem que perder bolas. Ter alas que não perdem bolas é ter alas que não assumem o risco. Teve um bom jogo”, acrescentou.

Mais à frente, Mourinho comentou ainda o facto de a goleada se ter juntado a um dia histórico para o Benfica devido à participação nas eleições. “O dia foi histórico, foi fantástico. Este recorde do mundo vale o que vale, mas estamos a falar dos melhores clubes do mundo, Real Madrid, Barcelona, os gigantes argentinos… O Benfica não ganhou, o Benfica goleou. Acho que toda a gente fez o que eu fiz, que foi votar Benfica, e acho que foi um dia fantástico. Depois a equipa B vai ganhar a Santa Maria da Feira, que é sempre um jogo difícil. Agradeço aos meus jogadores que foram ajudar a equipa B, foram com ‘espírito Benfica’, ajudar uma equipa super jovem. Depois éramos nós a fechar um grande dia em festa. Eram três pontos, se possível jogando bem, se possível marcando golos. É um dia para o benfiquismo recordar”, completou.

????Há dois meses que o ????Benfica não conquistava duas vitórias consecutivas em casa. pic.twitter.com/O78BEnnLdC — Playmaker (@playmaker_PT) October 25, 2025

Já Prestianni, que foi então uma das novidades de José Mourinho ao aparecer no onze inicial e acabou por ser o elemento mais inspirado da equipa, também sublinhou a noite feliz dos encarnados. “Estamos muito contentes, muito felizes pela vitória. A equipa precisava desta vitória para voltar a ganhar confiança. Estou muito feliz por poder regressar da seleção e somar minutos. Quero também agradecer ao Benfica por me ter deixado ir [ao Mundial Sub-20]. Agora estou muito focado aqui no Benfica para ganhar tudo o que vem aí”, começou por dizer.

“O Mundial correu muito bem. Como já disse, queríamos ganhar o Mundial, mas não foi possível. Agora estou aqui no Benfica e muito concentrado em tudo o que vem a seguir. Mais uma vez, quero agradecer ao Benfica por me ter deixado ir ao Mundial. Sinto-me com muito mais confiança, muito mais confiança a nível individual. Quero aproveitar ao máximo os minutos que tiver”, terminou o avançado argentino, que foi titular na final do Mundial Sub-20 que Argentina perdeu para Marrocos.