Emanuel Daoudi Dinday, da Tanzânia, e a queniana Cynthi Chepkwony conquistaram este domingo o primeiro lugar na Meia Maratona de Lisboa, em homens e senhoras, respetivamente, enquanto o português Rui Pinto chegou em quinto lugar ao Terreiro do Paço.

Partindo da Ponte Vasco da Gama, num dia de sol a contrastar com a chuva e nevoeiro de sábado, durante a Maratona de Lisboa, Dinday chegou isolado à meta em 01:00:30, com mais de um minuto de avanço sobre o etíope Mikiyas Barega Shirtaga (01:01:55), segundo classificado. A fechar o pódio ficou o queniano Esaú Kipkorir Kemboi com o registo de 01:02:03.

Entre os portugueses na elite, o atleta do Sporting Rui Pinto, de 32 anos, foi o melhor, tendo completado o percurso de 21 kms em 01:02:39 e terminado em quinto lugar. Miguel Marques, do SC Braga, foi o segundo melhor representante nacional entre os cerca de 10 mil inscritos na prova, organizada pelo Maratona Clube de Portugal.

“Foi inacreditável. Não estava à espera de me sentir desta forma, porque o Mundial de Tóquio foi recentemente, em condições difíceis e não correspondeu ao que esperava. No entanto, voltei aos treinos calmamente, hoje não puxei nada, não tinha nenhum tempo em concreto na cabeça, mas as sensações eram boas e o corpo foi respondendo bem”, explicou Rui Pinto, agradecendo às pessoas com quem trabalha.

Já na competição feminina, a vitória coube a Cynthi Chepkwony com a marca de 01:07:20 e batendo o seu recorde pessoal de 01:08:38, registado em Krems este ano. A etíope Chalt Dida Diriba chegou à capital portuguesa na segunda posição, em 01:08:12, logo seguida da sul-africana Glenrose Xaba com 01:08:55.

Solange Jesus, do SC Braga, destacou-se entre as atletas nacionais, ao estrear-se na Meia Maratona de Lisboa, com partida da Ponte Vasco da Gama, com o tempo de 01:12:48, à frente de Susana Santos e Mónica Silva.

“Esta prova foi um pouco difícil. É a primeira vez que estou a correr na Ponte Vasco da Gama, na parte inicial tínhamos de gerir muito bem, depois tentei manter o ritmo de pretendia, acabei por ficar sozinha e depois fui tentando chegar a atletas mais à frente, que iam colando”, afirmou Solange Jesus, definindo o percurso “rápido e difícil”, mas mostrando-se “feliz” com a performance, “numa experiência diferente”.