O treinador Vasco Botelho da Costa considerou este domingo o FC Porto “a equipa mais competente” da I Liga de futebol, mas frisou a ambição do Moreirense em retirar pontos aos ‘dragões’, segunda-feira, na nona jornada.

Os ‘cónegos’ vêm de duas derrotas seguidas, uma que ditou a eliminação da Taça de Portugal por uma equipa da Liga 3, o Fafe (1-0), e com o Nacional (3-2), para o campeonato, enquanto o FC Porto perdeu pela primeira vez esta temporada, em Inglaterra, no terreno do Nottingham Forest (2-0), para a Liga Europa.

Para o técnico dos minhotos, as duas equipas vão querer dar “uma resposta forte” a esses desaires e Vasco Botelho da Costa, “se calhar, não dizia que não” a um eventual empate.

O treinador espera um jogo muito difícil e considera que “os números do FC Porto impressionam”, mas destaca mais a qualidade global da equipa portista.

“Tem sido uma equipa muito competente, a intensidade que coloca em jogo, a velocidade a que bola anda, a versatilidade da equipa, que não sai sempre curto, mas também sabe sair longo. É, sem dúvida, a equipa mais competente do campeonato, a classificação assim o diz”, frisou.

Tendo em conta isso, o treinador dos minhotos antevê que a sua equipa não vai conseguir ser o que gosta e quer ser a todo o momento porque o FC Porto “não vai permitir”, mas defendeu que o Moreirense vai estar preparado “para dar uma boa resposta” porque também tem “sido muito forte em casa”.

“Tenho a convicção de que vamos arranjar espaços e conseguir perceber onde ferir o FC Porto. Temos que agarrar-nos às nossas capacidades, vamos ter bola em determinados momentos e podemos bater a forte pressão que o FC Porto faz, tal como fizemos em Alvalade [derrota por 3-0] até certo momento”, disse.

Questionado sobre se tirou ilações da forma como Benfica [0-0] e Nottingham Forest anularam o ataque portista, o treinador notou ser “interessante perceber que há determinadas estratégias que conseguem contrariar um pouco do que é o jogo do FC Porto”, mas notou que os jogadores não são os mesmos, pelo que “não é assim tão linear”, ainda que dê “algumas luzes para o que pode ser o caminho” do Moreirense.

Sobre o peso que as duas derrotas podem ter na confiança da equipa, notou que assim como não deixou que a série vitoriosa tivesse uma “influência em demasia” na equipa, “há que fazer o exercício ao contrário porque o jogo e a competição são diferentes”.

“Vou sempre posicionar os cinco grandes clubes da nossa Liga [FC Porto, Sporting, Benfica, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães] num patamar diferente, é quase como jogássemos dois campeonatos dentro de um só dadas as diferenças. Trabalhamos para que isso não pese, tirámos as ilações do jogo do Fafe e do Nacional, o que temos que corrigir do momento defensivo e ofensivo para também nós seremos uma equipa muito versátil”, disse.

Vasco Sousa, emprestado pelos ‘dragões’, é baixa certa, tal como Kiko Bondoso, lesionado. Guilherme Schettine, que falhou os dois últimos jogos devido a lesão, está em dúvida, sendo que o Moreirense ainda vai fazer um ligeiro treino na segunda-feira e só aí o treinador saberá se pode contar com o avançado brasileiro.

Moreirense, quinto classificado, com 15 pontos, e FC Porto, primeiro, com 22, defrontam-se a partir das 20h15 de segunda-feira, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, que será arbitrado por João Gonçalves, da associação do Porto.