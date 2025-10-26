A madrugada de sexta-feira foi história para Portugal. No primeiro de dois jogos particulares frente aos Estados Unidos, disputados em território norte-americano, a Seleção Nacional feminina não só conseguiu apontar o primeiro golo frente à seleção número dois do mundo, como somou a primeira vitória da sua história frente aos EUA, com golos de Diana Gomes e Fátima Pinto, em dois cantos de Francisca Nazareth (1-2). De partida para East Hartford, as navegadoras procuravam repetir o feito, embora a tarefa fosse mais complicada, por conta do aviso deixado no jogo anterior e da gestão que Francisco Neto teria de fazer.

“Acredito que as norte-americanas se vão apresentar mais como na segunda parte do primeiro jogo, com uma pressão alta e depois um bloco intermédio. Vão procurar ser mais agressivas no duelo e estar mais próximas de nós. Cabe-nos perceber se seremos capazes de explorar o espaço que isso vai abrir. É esse o desafio. É o jogo de xadrez que torna o futebol tão interessante. Tentámos ter o máximo de jogadoras disponíveis e prontas. Trabalhámos muito com imagem e vídeo, tivemos pouco treino, mas sabíamos que seria assim. Devemos ter mudanças nos timings das substituições. No primeiro jogo entraram mais tarde, mas agora poderão surgir mais cedo. O foco é recuperar e ter o máximo de jogadoras disponíveis. Quem entrar tem de acrescentar. Quem não entrar, deve transmitir uma boa energia às colegas”, antecipou o selecionador nacional.

No Connecticut, a Seleção Feminina tem novo jogo frente aos Estados Unidos! ⚔️???????? #FazHistória | #Navegadoras pic.twitter.com/rn4Jh27vL9 — Portugal (@selecaoportugal) October 26, 2025

Sem a dispensada Fátima Pinto, que foi considerada inapta, Francisco Neto fez sete alterações no onze inicial, lançando em campo Patrícia Morais, Carole Costa, Lúcia Alves, Diana Gomes, Kika Nazareth, Andreia Jacinto, Andreia Faria, Dolores Silva, Beatriz Fonseca, Jéssica Silva, Stephanie Ribeiro. Como aconteceu no primeiro jogo, as norte-americanas entraram com tudo e, aos 44 segundos, inaugurou o marcador por Olivia Moultrie, que aproveitou um corte incompleto para finalizar à entrada da área (1′). Contudo, a resposta portuguesa foi imediata, com Fonseca a desferir um cruzamento perfeito para Jéssica, que cabeceou para o empate (5′). Ainda assim, logo a seguir, Moultrie voltou a ter espaço dentro da área e atirou colocado para o 2-1 (10′). As navegadoras reagiram bem à desvantagem e quase empataram por Jacinto (20′) e Jéssica (30′), mas saíram para o intervalo em desvantagem.

1’—⚽

10’—⚽ Two goals in the opening 10 minutes for Olivia Moultrie ⚡ pic.twitter.com/HiW49npXqY — B/R Football (@brfootball) October 26, 2025

No início da segunda parte, Francisco Neto colocou em campo Diana Silva e Catarina Amado e, logo a seguir, Kika recebeu um cruzamento de Beatriz Fonseca e, à entrada da área, atirou ligeiramente ao lado (53′). Seguiram-se as entradas de Carolina Correia e Tatiana Pinto, bem como de Maria Alagoa e Alice Marques, já na parte final. Os Estados Unidos sentenciaram a partida à beira do fim, com Ally Sentnor a cobrar um canto de forma rasteira, para o remate certeiro de Samantha Coffrey (82′). Desta forma, Portugal despediu-se da digressão norte-americana com uma derrota (3-1).