Tranquilidade. É esta a palavra que, eventualmente, melhor define a passagem do Sporting por Tondela, em mais uma jornada do Campeonato Nacional. Sem poupanças, Rui Borges lançou em campo a melhor equipa e tentou resolver o jogo desde cedo, mas Bernardo Fontes, que esteve num nível soberbo, foi evitando o que parecia certo. Só na segunda os leões chegaram ao golo da tranquilidade, carimbando a goleada no tempo de compensação (0-3). Esta foi a 28.ª jornada seguida da equipa de Alvalade a marcar, registo em que lidera destacadamente. Por outro lado, Gonçalo Inácio chegou este domingo aos 150 jogos na Primeira Liga, ao passo que Luis Suárez marcou pela quinta jornada consecutiva, algo que só Jardel, Slimani, Bas Dost, Luiz Phellype, Pote, Trincão e Gyökeres alcançaram no século XXI.

Em termos globais, o Sporting somou este domingo a terceira vitória consecutiva, em três provas diferentes: Taça de Portugal, Liga dos Campeões e agora Primeira Liga. Frente ao Tondela, os leões rubricaram a oitava vitória consecutiva, tendo marcado 21 golos e sofrido apenas dois nesse período. Esta é a quarta vez que o Sporting começa o Campeonato com cinco vitórias em cinco jogos fora de casa, algo que aconteceu na época passada, em 1990/91 e em 1965/66. Noutra perspetiva, o Sporting voltou ao segundo lugar e igualou, à condição o FC Porto no primeiro lugar, com 22 pontos.

“Foi um grande jogo da nossa parte. A equipa queria dar uma boa resposta, estava dinâmica e teve prazer a jogar. Tivemos um boa transição defensiva para o Tondela não ganhar muita confiança. Foi uma primeira parte em que falhámos muitas oportunidades de golo. Podíamos ter chegado ao intervalo com mais golos marcados. Na segunda parte também podíamos ter feito mais. Acho que a vitória não sofre contestação por tudo, pela energia, concentração e qualidade de jogo. Peca por escassa pelas oportunidades que fomos criando. Desperdício? É mérito do adversário, é certo, mas eu não friso o facto de falharmos. Friso é que, para falharmos, somos a equipa que cria mais oportunidades de golo. Logo por aí já dita o que tem sido o nosso caudal ofensivo ao longo da temporada. Hoje [domingo] foi mais uma demonstração disso”, começou por dizer Rui Borges na flash-interview da sport tv.

4.ª vez que o ???? Sporting arranca o campeonato com 5 vitórias em 5 jogos fora de casa, a 2.ª consecutiva:

1965/66

1990/91

2024/25

2025/26 pic.twitter.com/HgbvUxzxU3 — Playmaker (@playmaker_PT) October 26, 2025

“Não vou criticar os jogadores por isso. Do outro lado esteve um guarda-redes inspirado em alguns momentos. Noutros momentos podíamos ter feito melhor. Faz parte do crescimento da equipa. É importante frisar a energia e dinâmica da equipa e o facto de conseguirem, na segunda parte, manter o mesmo rigor e concentração. Foi uma primeira parte muito forte da nossa parte. Saímos com 1-0, mas o Tondela estava a acreditar. Era um jogo que podia ficar inglório. A dificuldade era essa e na segunda parte entrámos com a mesma energia. Revolução na terça-feira? É claro que vamos ter que fazer várias mudanças. É impossível. A equipa estava totalmente ligada, estava bem e estava difícil tirar alguém. A energia estava boa. Não estava ninguém a quebrar. Mesmo o Pote quando saiu foi para precaver o desgaste. As substituições foi para refrescar, é claro. O Morita ontem [sábado] teve um problema, não digo de saúde, encontrou-se mal, e não estava disponível para jogo. Acredito que esteja disponível para terça-feira e para os restantes jogos”, concluiu.

