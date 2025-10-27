A Autoestrada 4 (A4) foi reaberta ao trânsito em Mirandela pelas 18h, depois de ter estado cortada devido a um despiste de uma viatura perto de Lamas de Orelhão que provocou um morto, disse esta segunda-feira fonte da GNR.

A A4 esteve cortada em ambos os sentidos desde as 15h, sendo o trânsito desviado para a Estrada Nacional 15.

Uma mulher morreu e um homem sofreu ferimentos num despiste da viatura em que seguiam na Autoestrada 4 (A4), perto de Lamas de Orelhão, Mirandela.

O comandante sub-regional das Terras de Trás-os-Montes da Proteção Civil, Noel Afonso, adiantou à Lusa que a mulher, de 67 anos, morreu no local, tendo sido o óbito declarado pela VMER (Viatura de Emergência Médica e Reanimação), e o marido, entre os 70 e 75 anos, que também seguia com ela no carro, ficou com ferimentos ligeiros.

A viatura seguia no sentido Mirandela-Vila Real quando se despistou pelas 14h30.

No socorro, estiveram seis operacionais apoiados por 18 viaturas, bem como o helicóptero do INEM sediado em Macedo de Cavaleiros.

Notícia atualizada às 18h42, com notícias de que a A4 reabriu.