O festival Dias do Cinema português, em Berlim, arranca na quinta-feira com a mulher, nas suas múltiplas facetas, em destaque nos 12 filmes, maioritariamente de ficção, ao longo de todo o mês de novembro.

“A imigrante em Portugal (em Manga d’Terra), e a portuguesa emigrante no estrangeiro (em On Falling); a viajante do Grand Tour; a que, em Légua, permanece num mundo rural e numa mentalidade em vias de extinção; a que hesita entre ficar e partir (no Hanami), a que luta pela sua terra e pela defesa da sua cultura (em A Flor do Buriti); a que luta pela sua identidade de género e também a que questiona o modo como se equaciona esta questão”, descreve Helena Araújo.

A presidente da Associação 2314, que organiza o festival anual, destaca a preponderância absoluta de ficção sobre o documentário nesta edição.

“Curiosamente, o único documentário que apresentamos, Mulheres do Meu País, de Raquel Freire, quase poderia ser visto como uma síntese da edição deste ano. O filme aparece-nos como a resposta deste início do século XXI ao trabalho de Maria Lamas, e apresenta-nos 14 portuguesas muito diferentes e profundamente cativantes na sua maneira de estar na vida”, destaca.

Para além destes filmes, também será exibido Banzo, que está na corrida para os Óscares. Já O Bêbado é o primeiro thriller português nesta mostra.

Este ano, a grande novidade será a sessão extra de homenagem a José Cardoso Pires, no seu centenário.

“Exibiremos Sombras Brancas, o filme que tematiza o AVC que roubou ao escritor o domínio das palavras. Esta sessão terá um importante valor acrescentado: a filha Ana, e a sua companheira de 44 anos de casamento, a Edite Pereira, estarão presentes para conversar com o público berlinense”, aponta Helena Araújo em declarações à Lusa.

O maior desafio, confessa a presidente da 2314, que promove a cultura portuguesa na Alemanha, está longe de ser uma queixa: a quantidade de filmes excelentes que tinham para selecionar.

“No ano passado comemorámos o cinquentenário do 25 de Abril com filmes ligados a essa temática, e deixámos todos os outros temas para este ano. Acumulou-se uma grande quantidade de filmes, e foi difícil escolher entre tantos e tão bons. Suspeito que esta dificuldade nos vai acompanhar nos próximos anos, porque aos autores já consagrados está a juntar-se uma nova geração de realizadores muito dinâmicos”, sublinha.

O festival volta a realizar-se no cinema Moviemento, o mais antigo da Alemanha.

“Ia ser posto na rua devido a negócios de imobiliário em grande escala, e criou uma dinâmica de solidariedade tão grande que conseguiu o capital suficiente para comprar o espaço e deixar de estar à mercê desse tipo de surpresa. Portanto, este não é um cinema como os outros, é um cinema onde apetece ficar para sempre”, partilha Helena Araújo.

A organizadora desta mostra de cinema português relembra que ele só é possível graças ao trabalho voluntário de várias pessoas. Trabalhar no reforço da equipa e do financiamento são alguns dos objetivos para o futuro.

“O que eu gostava realmente, era que cada pessoa que lê esta notícia se desse ao trabalho de passar a informação a um familiar, ou a um amigo, ou ao vizinho que tem um filho ou uma prima a viver em Berlim, a ver se conseguimos finalmente chegar a todos os portugueses que aqui vivem”, pede.

“Acredito muito na teoria dos seis graus de separação, e tenho a certeza de que um pequeno gesto repetido por muitos pode acabar por chegar a todos os portugueses que vivem em Berlim e a todos os berlinenses que se interessam por cinema português”, destaca Helena Araújo, que relembra que depois de cada filme, com legendas em inglês, há espaço para conversa e um brinde com vinho do Porto.