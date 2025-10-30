O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) desconvocou a greve prevista para esta quinta e sexta-feira no Montepio Rainha Dona Leonor (MRDL), após acordo com a administração daquela unidade de saúde da cidade das Caldas da Rainha.

“A administração assumiu compromisso nalgumas matérias, designadamente numa nova tabela remuneratória que vai vigorar nos meses de novembro e dezembro. A partir de 1 de janeiro, haverá um aumento geral de salários definido para toda a instituição”, lê-se em comunicado sobre uma reunião mantida na quarta-feira.

O texto descreve ainda que ficaram “assumidos compromissos noutras matérias, assim como a salvaguarda do período normal de trabalho de 35 horas semanais, para todos os enfermeiros do MRDL”.

Os enfermeiros do MRDL já tinham feito greve em 22 de agosto e em 26 de setembro contra as alterações contratuais introduzidas pela administração.

Segundo o SEP, ficou agendada uma nova ronda de negociações para 4 de dezembro.