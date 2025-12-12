Com mais ou menos magia, o FC Porto dobrou um Malmö que se fiou na qualidade de Olsen para adiar o inadiável. Os golos surgiram e os três pontos ficaram no Dragão. Os azuis e brancos garantem, agora com 13 pontos, a presença no playoff de acesso à próxima fase da Liga Europa e olham agora para a possibilidade de aceder diretamente aos oitavos da prova.

Para que a passagem direta aconteça garantidamente, os comandados de Francesco Farioli terão de alcançar 15 pontos e esperar que nenhuma equipa em eventual igualdade pontual tenha um saldo, entre golos marcados e sofridos, superior ao dos dragões e que os empurre para fora do top 8.

É, pelo menos, isto que a história recente deste formato conta. Na época passada, 14 pontos chegaram para o Rangers passar diretamente aos oitavos. Mas não ao Bodo Glimt, ao Anderlecht nem ao Steaua de Bucareste, que acabaram a fase de liga com os mesmos pontos dos escoceses.

A dois pontos desses 15 que poderão garantir os oitavos, o FC Porto disputa essa possibilidade em janeiro frente a Viktoria Plzen, na Chéquia, e Rangers, no Dragão. Os checos encontram-se no 14.º lugar com 10 pontos, mas o Rangers, contrariamente à sua última campanha, poderá ser presa fácil para os dragões — os escoceses contam com um ponto ao fim de seis jornadas, à semelhança do Malmö. Feitas as contas e sabidos os adversários, em teoria bastará ao FC Porto empatar os dois jogos que restam ou ganhar um.

O benefício de estar diretamente nos oitavos de final significa mais do que parece. Os playoff da Liga Europa jogam-se a 19 e 26 de fevereiro. Cerca de 10 dias antes da data projetada para a primeira mão (com data final a determinar), o FC Porto recebe o Sporting para a Liga. Cerca de 10 dias depois da data projetada para a segunda mão do playoff, o FC Porto vai à Luz também para o campeonato. Numa altura em que o FC Porto já não tem Luuk de Jong e Nehuen Perez até ao final da época e Gabri Veiga continua de fora, qualquer portista agradecerá tempo de descanso e, melhor dos cenários, menos jogos. Só por si, esta conjuntura pode ser favorável aos dragões.

Mas pode ser ainda mais favorável, porque na mesma altura jogam-se os playoff da Liga dos Campeões — prova onde jogam os adversários mais diretos na corrida ao campeonato: Benfica e Sporting. Já se sabe que os dois clubes farão, pelo menos, mais um jogo na final four da Taça da Liga que o FC Porto — eliminado pelo V. Guimarães. E estão ainda ambos na luta pela presença no playoff de acesso aos oitavos da Champions. A confirmar-se um cenário favorável nas campanhas europeias dos dois adversários diretos do FC Porto na Liga, o cenário interno, em termos de calendário e de gestão de plantel, para duelos diretos ou não, sugere que fevereiro e março poderão ser mais simpáticos para os dragões do que para as águias e para os leões. Tudo isto, a confirmarem-se os cenários de sucesso para os três grandes na Europa. O tempo o dirá e o mercado de inverno também.