A OpenAI informou que pretende lançar o novo “modo adulto” para o chatbot ChatGPT durante o primeiro trimestre de 2026, com o objetivo de melhorar as ferramentas de deteção de idade do modelo antes do seu lançamento.

Após anunciar um novo sistema de controlo de idade que ajudará o chatbot a identificar quando está a interagir com menores de idade, a empresa liderada por Sam Altman também revelou uma nova opção que permitirá que adultos verificados possam aceder a conteúdo erótico nas suas conversas.

Na altura, a empresa tecnológica especificou que o modo adulto estaria disponível em dezembro deste ano. No entanto, agora a OpenAI prevê lançar o “modo adulto” do ChatGPT durante o primeiro trimestre de 2026.

A tecnológica especificou que este atraso se deve ao facto de pretenderem melhorar as capacidades de previsão de idade do ChatGPT antes de apresentar oficialmente esta funcionalidade.

O sistema de identificação de idade foi concebido para reconhecer se a pessoa com quem o chatbot está a conversar tem menos de 18 anos com base no seu comportamento e, caso seja esse o caso, adaptar a conversa a “uma experiência do ChatGPT com políticas adaptadas à sua idade”.

Esta experiência baseia-se em ações como bloquear conteúdo sexual explícito, entre outros conteúdos prejudiciais, bem como facilitar a intervenção de terceiros para garantir a segurança, caso seja necessário.

A OpenAI começou a testar o novo modelo em alguns países para avaliar a sua capacidade de identificar adolescentes e “não identificar erroneamente adultos”, com o objetivo de melhorar sua precisão.

Ao garantir o funcionamento do sistema, a OpenAI pretende evitar possíveis comportamentos prejudiciais do chatbot em relação a utilizadores menores por engano, garantindo que o “modo adulto” esteja disponível apenas para pessoas maiores de idade.