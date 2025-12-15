Uma menina de 10 anos, dois rabinos, um polícia reformado e um engenheiro francês. Quem são as vítimas do ataque em Bondi Beach

Uma menina de 10 anos, um polícia reformado, dois rabinos e um engenheiro francês estão entre as nove vítimas mortais cujas identidades foram entretanto confirmadas do ataque a um evento judaico na Bondi Beach, em Sydney, na Austrália. No domingo, dois atiradores — pai e filho, este último investigado por ligações ao Estado Islâmico — abriram fogo contra uma multidão que celebrava o primeiro dia do Hanucá. O último balanço dá conta de 16 mortos, incluindo um dos atiradores, e 38 feridos, sendo que 27 continuam internados.

Matilda tinha 10 anos e é a vítima mais nova do ataque. O seu primeiro nome foi confirmado pela família, que cedeu à imprensa australiana uma fotografia da menina. “Uma grande tragédia atingiu a minha família”, escreveu a tia da criança nas redes sociais, citada pelo The Guardian. “A minha amada sobrinha Matilda foi morta durante o ataque terrorista em Bondi Beach. Não sei como vamos sobreviver ao luto”, disse ainda. A menina ainda chegou a ser levada para o hospital infantil de Sydney, mas não sobreviveu aos ferimentos.