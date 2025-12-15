1228,3kWh poupados 1228,3 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

Uma menina de 10 anos, dois rabinos, um polícia reformado e um engenheiro francês. Quem são as vítimas do ataque em Bondi Beach

Este artigo tem mais de 6 meses

Entre as 15 pessoas que morreram no ataque está uma menina de 10 anos, dois rabinos, um polícia reformado, um engenheiro francês, um sobrevivente do Holocausto e um empresário judeu.

Uma menina de 10 anos, um polícia reformado, dois rabinos e um engenheiro francês estão entre as nove vítimas mortais cujas identidades foram entretanto confirmadas do ataque a um evento judaico na Bondi Beach, em Sydney, na Austrália. No domingo, dois atiradores — pai e filho, este último investigado por ligações ao Estado Islâmico — abriram fogo contra uma multidão que celebrava o primeiro dia do Hanucá. O último balanço dá conta de 16 mortos, incluindo um dos atiradores, e 38 feridos, sendo que 27 continuam internados.

Matilda tinha 10 anos e é a vítima mais nova do ataque. O seu primeiro nome foi confirmado pela família, que cedeu à imprensa australiana uma fotografia da menina. “Uma grande tragédia atingiu a minha família”, escreveu a tia da criança nas redes sociais, citada pelo The Guardian. “A minha amada sobrinha Matilda foi morta durante o ataque terrorista em Bondi Beach. Não sei como vamos sobreviver ao luto”, disse ainda. A menina ainda chegou a ser levada para o hospital infantil de Sydney, mas não sobreviveu aos ferimentos.

Matilda, de 10 anos, é a vítima mortal mais jovem do ataque

fotografia cedida à imprensa pela família

O britânico Eli Schlanger, de 41 anos, foi o primeiro a ser identificado como um dos mortos. É pai de cinco filhos, sendo que um deles nasceu em outubro deste ano. Rabino em Bondi Beach, é um dos organizadores do festival de Hanucá. Era também defensor da ofensiva israelita em Gaza, tendo visitado os soldados na linha de frente cerca de duas semanas depois do ataque de 7 de outubro de 2023. O rabino também tinha partilhado nas redes sociais em setembro uma mensagem dirigida ao primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, a pedir-lhe que apoiasse Israel e não assinasse o reconhecimento do Estado palestiniano. “Como rabino em Sydney, imploro que não traia o povo judaico, e muito menos o próprio Deus”, escreveu. “Judeus foram arrancados das suas terras repetidas vezes por líderes que agora são lembrados com desprezo nas páginas da história. Tem a oportunidade de ficar do lado da verdade e da justiça”, pediu o rabino ao chefe de Governo australiano, que reconheceu o Estado da Palestina em setembro, decisão tomada juntamente com outros países.

O rabino britânico visitou os solados israelitas em Gaza em outubro de 2023, quando posou com equipamento militar

Reprodução Instagram

A morte de outro rabino envolvido na promoção do Hanucá, Yaakov Levitan, foi confirmada esta segunda-feira pelo movimento ortodoxo Chabad, que organizou o evento na Bondi Beach. Levitan foi descrito como um “coordenador popular” das atividades em Sydney.

O rabino Yaakov Levitan, um dos promotores do Hanucá em Bondi Beach que morreu no ataque deste domingo

anash.org

Outra vítima que foi identificada pela família durante a noite do passado domingo é Alex Kleytman, um homem ucraniano que sobreviveu ao Holocausto e a uma passagem pela Sibéria. Em declarações ao Daily Mail, a sua mulher, Larisa Kleytman, diz que o casal veio de Mattraville, a 11 quilómetros de Bondi Beach, para participar nas celebrações de Hanucá. “Acho que foi baleado porque se levantou para me proteger”, afirmou a mulher. Os dois são casados há 57 anos, têm dois filhos e 11 netos.

Alex Kleytman, sobrevivente do Holocausto e imigrante ucraniano, morreu ao tentar proteger a mulher dos atiradores

Jewish Care annual report

O australiano Peter Meagher, conhecido como Marzo, também foi identificado como uma das vítimas mortais pelo clube de râguebi no qual é voluntário. O polícia reformado serviu durante 40 anos nas forças de segurança australianas e estava a trabalhar como fotógrafo freelancer no evento. “Foi uma catástrofe, estar no lugar errado à hora errada”, diz o comunicado do Randwick rugby club.

O polícia reformado Peter Meagher estava a trabalhar como fotógrafo no evento

O cidadão francês Dan Elkayam foi outra das vítimas mortais, confirmou o Presidente francês Emmanuel Macron, numa partilha no X. “Os meus pensamentos estão com a família e os seus entes queridos e expresso a total solidariedade da nação”, escreveu. O engenheiro de 27 anos era fã de futebol e jogou uma temporada nos Rockdale Ilinden, que o descreveu como “extremamente talentoso e popular entre os colegas”. Passou os últimos três anos a viajar, tendo passado pelo México, Indonésia e Tailândia. Morava desde dezembro de 2024 em Sydney, onde trabalhava como analista informático.

O francês Dan Elkayam vivia na Austrália desde dezembro de 2024

Redes Sociais

Outro imigrante judeu a morrer no ataque foi Reuven Morrison, de 62 anos, que imigrou para a Austrália, oriundo da antiga União Soviética nos anos 1970, era um empresário que dividia o seu tempo entre Sydney e Melbourne. Em 2024 o homem, também conhecido por Rueben, contou à ABC Australia o seu depoimento sobre a perseguição que sofreu por ser judeu na antiga União Soviética. “Viemos com a visão de que a Austrália é o país mais seguro do mundo e que os judeus não enfrentariam antissemitismo no futuro, onde poderíamos trazer os nossos filhos para um ambiente seguro”.

O empresário judeu Reuven Morrison, de 62 anos, vivia entre Sydney e Melbourne

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel também confirmou que pelo menos uma vítima mortal e um ferido são nacionais israelitas, avança o Times of Israel. O cônsul israelita deve visitar no hospital o cidadão ferido e está em contacto com a família da vítima mortal, sem revelar detalhes sobre as identidades dos dois afetados pelo ataque. Entretanto, o movimento Chabad revelou que um dos mortos é Tibor Weitzen, de 78 anos, que imigrou de Israel em 1988 e estava no festival de Hanucá com a mulher e os netos.

Outra vítima confirmada é Marika Pogany, de 82 anos, que será de nacionalidade eslovaca. O Presidente da Eslováquia, Peter Pellegrini, partilhou no X uma mensagem a confirmar que uma das vítimas é uma cidadã do país.

Das 42 pessoas inicialmente transportadas para hospitais próximos 27 continuam internadas, sendo seis em estado grave, seis em estado crítico mas estáveis e outros 15 em condição estável. Um dos feridos é Ahmed el Ahmed, de 43 anos, o homem que foi capaz de desarmar um dos atiradores, que agora se sabe ter sido Sajid Akram, de 50 anos, que morreu no ataque. Ahmed foi baleado no braço e na mão, passou por uma cirurgia e permanece internado.

Proponha uma correção, sugira uma pista: sfiates@observador.pt

Recomendamos

Austrália

Austrália passará a prender turistas com visto expirado

Relações Internacionais

Timor-Leste e Norte da Austrália assinam acordos 

Austrália

Homem condenado por usar app da Tesla para ameaçar ex-mulher

Redes Sociais

Austrália obriga redes sociais a deixar "desligar" algoritmo

Populares
Donald Trump

CNN, MS NOW e Politico banidos da Casa Branca por Trump

Atualizado
Ceuta

Cerca de 10.000 migrantes continuam em Ceuta

União Europeia

Irlanda admite debate na UE sobre taxação das petrolíferas

Ténis de Mesa

João Monteiro segundo no WTT Feeder de Banguecoque

Últimas
Resposta Pronta

Arganil. "Meios vão continuar no terreno para a vigilância"

Noticiário

13h. Junta de Arroios acusa CM de Lisboa de falhar no lixo

Somália

Papa pede compromisso generoso para apoiar a Somália

Coreia do Sul

Seul acusa Pyongyang de lançar novo míssil balístico

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.