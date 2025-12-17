Para quem vive com diabetes, lidar com a variação constante dos valores de glicose, é um desafio constante, que implica a tomada de decisões terapêuticas contínuas, exigindo uma gestão dos valores ao longo do dia e atenção permanente às complicações que possam surgir. É precisamente neste contexto de gestão, que tem tanto de complexo como de exigente, que surge Accu-Chek SmartGuide, uma solução inovadora da Roche, já disponível em Portugal. Trata-se de um sensor de monitorização contínua da glicose que permite que as pessoas com diabetes possam prever a evolução dos seus valores de glicose.

Mas porque é que a previsão dos valores de glicose é tão importante? Porque existe receio de oscilações glicémicas, nomeadamente das hipoglicemias, situações estas que carecem de atenção e ações imediatas.

É aqui que entram as funcionalidades preditivas, um avanço essencial que transforma a gestão da diabetes de reativa em proativa: já não se trata apenas de responder quando os eventos acontecem, mas de os antecipar e agir para os evitar.

Com recurso à inteligência artificial, esta tecnologia combina um sensor confortável e resistente à água, usado no braço até 14 dias, com uma solução digital que não só recebe dados em tempo real, como também estima a evolução futura da glicose. Assim, é possível prever os valores para as próximas duas horas, receber alertas sobre a possibilidade de ter um valor baixo de glicose nos 30 minutos seguintes e identificar o risco de hipoglicemia durante a noite. Como resultado, poderá trazer maior tranquilidade durante a gestão da diabetes.

Além disso, esta tecnologia ajuda a compreender melhor a diabetes, ao mostrar como o estilo de vida e a terapêutica influenciam os valores de glicose. Um conhecimento que se traduz em decisões mais informadas e numa autogestão mais consciente, capacitando cada pessoa a assumir um papel ativo na gestão da diabetes.

O impacto pode traduzir-se em alertas antecipados para valores críticos, melhor controlo glicémico e redução de situações perigosas, como as hipoglicemias noturnas. Com acesso a previsões fiáveis, a preparação torna-se constante.

O Accu-Chek SmartGuide representa, assim, uma verdadeira mudança de paradigma na gestão da diabetes: de uma abordagem reativa para uma postura proativa, onde antecipar, prevenir e decidir com confiança pode contribuir para uma maior qualidade de vida.