Citações de Lolita num corpo e mensagens a oferecer "miúdas". Democratas dos EUA publicam novas imagens do espólio de Jeffrey Epstein

Os membros democratas da comissão de Supervisão do Congresso dos EUA divulgaram dezenas de novas fotografias que faziam parte da coleção pessoal de Jeffrey Epstein. Ao todo, 68 imagens foram partilhadas, incluindo imagens de corpos escritos com citações do livro Lolita de Nabokov, uma mensagem com “preços” de uma rapariga de 18 anos, passaportes de vários países, incluindo do próprio Jeffrey Epstein e ainda fotos de várias personalidades, como Bill Gates, Steve Bannon, o intelectual Noah Chomsky e o co-fundador da Google, Sergey Brin.

Em comunicado, o grupo democrata na comissão parlamentar afirmou que as fotos foram escolhidas para “providenciar transparência ao público com uma amostra representativa das fotos recebidas da coleção e para oferecer uma visão para a rede de Epstein e as suas atividades altamente perturbadoras”.

A primeira das imagens partilhadas mostra uma captura de ecrã de mensagens no Whatsapp, em que alguém diz que “uma amiga” encontrou “algumas raparigas” que podiam “ser boas para J”. “Vou-te mandar miúdas agora“, escreveu o remetente, referindo que a amiga pedia “1000 dólares por rapariga” e descrevendo uma mulher de 18 anos, com passaporte Schengen e que viria da Rússia. As medidas de corpo, o peso e a altura também eram listados.

NEW: Oversight Dems are releasing additional photos from Jeffrey Epstein's estate to the public. We will continue releasing photographs and documents to provide transparency for the American people. It’s time for the Department of Justice to release the files. pic.twitter.com/ZGAvxVLCUq — Oversight Dems (@OversightDems) December 18, 2025

O próprio Epstein surge em algumas das imagens com várias mulheres, cuja idade e identidade se desconhece. Numa delas, está sentado num sofá junto a uma mesa, rodeado por três mulheres enquanto põe algo no pulso de uma delas.

A maioria de fotos de passaportes e documentos de identificação partilhadas nesta leva pertencia a mulheres, com nome e idade rasurados, provenientes de países como a Rússia, a Ucrânia, a África do Sul, Itália, República Checa ou a Lituânia. Há ainda uma foto do passaporte do próprio Jeffrey Epstein e de um documento com a indicação que se tratava de um “agressor sexual registado”.

A coleção inclui ainda várias fotos de partes de corpos, aparentemente de uma mulher, onde estavam escritas a manuscrito várias citações de Lolita, livro publicado em 1955 pelo autor norte-americano, Vladimir Nabokov, cujo enredo descreve uma obsessão do padrasto pela enteada de 12 anos, por quem se apaixona e que acaba por raptar e abusar sexualmente.

Bill Gates, Steve Bannon, Woody Allen: figuras presentes

O financiador, condenado por abusos sexuais a menores, foi fotografado novamente a conviver com várias personalidades, que os representantes descrevem como “homens ricos e poderosos na órbita de Jeffrey Epstein“. Entre estas, encontra-se Bill Gates, fundador da Microsoft, que surge em duas fotos com duas mulheres, de identidade desconhecida.

Há ainda outras pessoas repetentes nas fotografias, tais como o realizador Woody Allen, o ideólogo de extrema-direita, Steve Bannon, e o linguista e intelectual da esquerda norte-americana, Noam Chomsky. O co-fundador da Google, Sergey Brin, e o cronista do New York Times, David Brooks, também surgem nas fotografias.

Pedido de um recluso, comprimidos e um mapa da ilha de Epstein

Entre as imagens publicadas, está um mapa de Greater Saint James, a ilha privada de Jeffrey Epstein nas Ilhas Virgens Norte-Americanas, nas Caraíbas.