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Ator Joaquim Monchique sofreu "AVC ligeiro" no camarim, após participar em peça de teatro em Bragança

Este artigo tem mais de 6 meses

Ator, de 57 anos, sentiu-se mal no camarim, segundo o Correio da Manhã, logo após a peça, e foi transportado para hospital onde recebeu os primeiros cuidados e teve a confirmação do episódio de saúde.

O ator Joaquim Monchique teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) depois da apresentação da peça ‘Lar doce Lar’, este sábado à noite, no Teatro Municipal de Bragança, segundo o Correio da Manhã. De acordo com a SIC Notícias, o ator foi transferido para Lisboa nesta manhã de domingo – e a informação é que “está bem e orientado”, mesmo tendo sofrido um “AVC ligeiro”.

De acordo com o jornal, o ator, de 57 anos, sentiu-se mal no camarim, logo após a peça, e foi transportado para o hospital onde recebeu os primeiros cuidados e teve a confirmação do episódio de saúde.

A informação foi confirmada pela Força de Produção, produtora do espectáculo, nas redes sociais. Em comunicado, a produtora diz que as próximas 48 horas serão “de observação, estando o ator a ser acompanhado de forma muito próxima pela equipa médica responsável.” A Força de Produção agradece “todas as manifestações de carinho e preocupação”, e diz que “o respeito pela privacidade do Joaquim é, neste momento, crucial para a sua boa recuperação”.

“Lar Doce Lar” é um espetáculo que junta em palco Joaquim Monchique e a atriz Maria Rueff, que tem atuado em várias cidades do país.

Contactado, o hospital de Bragança não quis dar informações sobre o caso.

“Um professor, um conselheiro e um amigo”, diz ator Eduardo Madeira

O ator Eduardo Madeira descreve Joaquim Monchique como “um professor, um conselheiro e um amigo dos melhores que se pode ter”. Na rede social Instagram, partilha uma imagem com Monchique, em que recorda os anos em que contracenaram nos projetos Estado de Graça e Donos Disto Tudo.

Deixa uma mensagem ao ator: “Tu livra-te de não te pores bom rapidamente. Ainda vamos fazer aquela peça de que me falaste.”

(Peça atualizada às 18h56 com reação de Eduardo Madeira). 

Proponha uma correção, sugira uma pista: ecaetano@observador.pt

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