Ator Joaquim Monchique sofreu "AVC ligeiro" no camarim, após participar em peça de teatro em Bragança

O ator Joaquim Monchique teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) depois da apresentação da peça ‘Lar doce Lar’, este sábado à noite, no Teatro Municipal de Bragança, segundo o Correio da Manhã. De acordo com a SIC Notícias, o ator foi transferido para Lisboa nesta manhã de domingo – e a informação é que “está bem e orientado”, mesmo tendo sofrido um “AVC ligeiro”.

De acordo com o jornal, o ator, de 57 anos, sentiu-se mal no camarim, logo após a peça, e foi transportado para o hospital onde recebeu os primeiros cuidados e teve a confirmação do episódio de saúde.

A informação foi confirmada pela Força de Produção, produtora do espectáculo, nas redes sociais. Em comunicado, a produtora diz que as próximas 48 horas serão “de observação, estando o ator a ser acompanhado de forma muito próxima pela equipa médica responsável.” A Força de Produção agradece “todas as manifestações de carinho e preocupação”, e diz que “o respeito pela privacidade do Joaquim é, neste momento, crucial para a sua boa recuperação”.