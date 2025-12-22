O FC Porto defende esta segunda-feira a liderança isolada da I Liga portuguesa de futebol em Alverca, em encontro da 15.ª jornada, num dia em que o Benfica, terceiro classificado, recebe o Famalicão.

A formação portista, que venceu 13 dos 14 jogos disputados, e os últimos seis, num percurso em que a exceção é o nulo na receção ao Benfica, tenta manter o registo 100% vitorioso fora, num jogo em que não terá o central polaco Bednarek, castigado.

Os dragões somam 40 pontos, mais cinco do que o bicampeão em título Sporting, que, depois de mais um polémico jogo para a Taça de Portugal, só joga na terça-feira, dia em que se desloca ao reduto do Vitória de Guimarães.

Por seu lado, o Alverca, que na última ronda perdeu por 1-0 no reduto do Arouca, partiu para a ronda 15 do nono lugar, com 17 pontos.

Se o FC Porto pode reforçar a liderança, o Benfica, que conta 32 pontos, tem a possibilidade de igualar, provisoriamente, os leões no segundo lugar, perante um Famalicão que conta 23, no sexto posto, e pode ascender a quarto.

Os encarnados, que já perderam oito pontos em casa, em empates com Santa Clara, Rio Ave, Casa Pia e Sporting, defrontam um conjunto invicto fora, com três vitórias e três empates, e que só perdeu com Sporting, FC Porto e Sporting de Braga.