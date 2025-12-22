O número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu 7,2% em novembro em termos homólogos, mas aumentou 0,6% face a outubro, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo IEFP.

De acordo com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), no final de novembro estavam registados nos serviços de emprego do continente e regiões autónomas 299.452 indivíduos desempregados, número que representa 67,5% de um total de 443.575 pedidos de emprego.

É um número inferior ao verificado no mesmo mês de 2024, o que é explicado pelos inscritos há menos de 12 meses (-18.649), os que procuram um novo emprego (-18.966) e os maiores de 25 anos (-17.911), segundo o IEFP.