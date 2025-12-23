Banksy, artista britânico cuja identidade nunca foi confirmada, reivindicou esta segunda-feira à tarde, nas suas redes sociais, a autoria de um mural exposto em Queens Mews, Bayswater, Londres.

O mural, revelado no Instagram pelo artista, mostra duas crianças deitadas a olhar para o céu, vestidas com galochas, casacos e gorros. Uma delas tem o braço erguido a apontar para o céu.

Instagram Banksy

Uma obra idêntica apareceu na passada sexta-feira noutro local da capital inglesa. A BBC reporta que Banksy “também é responsável” por esse mural, identificado na torre Centre Point, no centro de Londres, mas os representantes do artista confirmaram apenas a obra em Bayswater.

Pintado sobre uma série de garagens, na zona oeste de Londres, o mural está a ser interpretado como um alerta para a temática das pessoas em situação de sem-abrigo e, em particular, as crianças nesse contexto. De resto, já em 2019 o artista aludiu ao tema numa obra desvendada na época natalícia.

Jason Tomkins, especialista no trabalho do britânico, confirma ao jornal The Guardian que este mural é uma “declaração clara sobre os sem-abrigo”, e diz acreditar que uma das crianças se assemelha à personagem de outra obra do artista, intitulada Season’s Greetings, que mostra uma criança a apanhar flocos de neve com a língua. A obra de 2018 apareceu em Port Talbot, no sul do País de Gales.