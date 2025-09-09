Londres. Pintura de Banksy apareceu na parede de um edifício com tribunais britânicos. Foi rapidamente coberta

Porém, pouco depois de ser vista na lateral do edifício conhecido como Queen’s Building, foi tapada pela segurança do edifício com placas de plástico e de metal, vigiadas por guardas. Falando à BBC, um dos guardas que ficou destacado para vigiar a peça disse não saber por quanto tempo teriam de ficar ali, comentando que, pelo menos, não estava “a chover”.

De acordo com um porta-voz do serviço britânico de tribunais, citado pelo The Guardian, a peça irá mesmo ser retirada da parede. Isto porque, justificou, o Queen’s Building é um edifício classificado como património por ter “especial interesse arquitetónico”, pelo que as instituições são “obrigadas a manter a sua aparência original“. À BBC, a Polícia Metropolitana de Londres disse ter recebido uma notificação por danos potencialmente criminosos e que iria investigar o caso.

Matteo, uma testemunha entrevistada pelo The Guardian, disse que os guardas estavam a tentar fazer com que os transeuntes que se tinham juntado à volta da pintura não lhe tirassem fotos enquanto corriam para a tapar.

“Acho repugnante que tenham simplesmente coberto a pintura“, disse, considerando que “eles estão claramente com medo da reação que vai causar“.

Harriet Harman, membro da Câmara dos Lordes pelo Partido Trabalhista, mencionou à BBC que a obra era “um protesto sobre a lei” — sem especificar qual. “O Parlamento faz a lei, os juízes simplesmente interpretam-na”, considerou Harman, dizendo ainda que “não havia provas” de que “os juízes tenham reprimido os protestos além do que o Parlamento pretendia“.

A Defend Our Juries, organização pró-liberdade de consciência e que tem apoiado a Palestine Action, considerou na rede social X que a obra de Banksy “retrata de forma poderosa a brutalidade desencadeada por Yvette Cooper [ex-ministra da Administração Interna] contra os manifestantes”.

“Quando a lei é usada como ferramenta para esmagar as liberdades civis, ela não apaga a dissidência — reforça-a“, sublinhou.