O médio francês do Real Madrid Eduardo Camavinga, que está em Luanda desde segunda-feira, disse hoje que se sente muito feliz por poder construir uma academia de futebol e escola para os jovens do país africano onde nasceu.

De regresso a Angola, após longos anos, para constatar as condições para a implementação do seu projeto, o médio, que nasceu na província angolana de Cabinda, disse à margem da receção pelo Governo angolano que a iniciativa foi a maneira que encontrou para contribuir para o desenvolvimento do seu país.

“Estou muito feliz por estar de volta ao meu país, assim como pela oportunidade de fazer alguma coisa no país onde eu nasci. Certamente tudo isso também alegra os meus pais. A maneira que encontrei para retribuir ao meu país o que fez por mim é criar aqui uma academia de futebol e também uma escola para os jovens, e isso faz-me muito feliz” disse.

Camavinga, que está na capital angolana em companhia da sua família, vai passar a quadra festiva em solo angolano e, durante a sua estada, tem encontro agendado com ex-jogadores da seleção angolana de futebol nas próximas horas.