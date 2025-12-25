Duas famílias, consistindo num total de 10 pessoas, tiveram de ser hospitalizadas devido a um incidente de intoxicação por monóxido de carbono em Coimbra esta quinta-feira, dia de Natal. A notícia foi adiantada pelo Correio da Manhã e confirmada pelo Observador junto de Paulo Serra, chefe dos Bombeiros Sapadores de Coimbra.

O caso deu-se em Casal de Figueiras, na freguesia de S. Martinha da Árvore, no concelho de Coimbra, afetando duas famílias que se juntaram na mesma casa para celebrar a véspera e o dia de Natal.

De acordo com o responsável dos bombeiros de Coimbra, as famílias “deixariam a confecionar uma refeição durante a noite” para estar pronta esta quinta-feira, tendo para isso mantido “um fogão a lenha” a operar desde então, o que “sugou o oxigénio da casa e substituiu-o por monóxido de carbono.

Um dos membros da família apercebeu-se do que se estava a passar e constatou que as outras pessoas estavam a sentir-se indispostas, tendo ligado para os serviços de emergência. Segundo Paulo Serra, o alerta foi acionado às 8h10 desta quinta-feira.

As dez pessoas que estavam na casa tiveram de ser hospitalizadas, tratando-se de cinco adultos com idades compreendidas entre os 22 e os 44 anos e cinco crianças, entre os dois meses e os 12 anos. As crianças foram encaminhadas para o Hospital Pediátrico de Coimbra, ao passo que os adultos foram levados para o Centro Hospitalar Universitário da cidade.

O chefe dos Bombeiros Sapadores de Coimbra adianta que “foram todos considerados feridos leves”, sendo que ninguém terá perdido a consciência.

Ao todo estiveram presentes no local 31 operacionais das equipas de socorro, apoiados por 13 viaturas, incluindo dois VUCI (Veículo Urbano de Combate a Incêndios), para “ventilar a habitação e fazer medições para a deteção de gases”. Foram destacados membros dos Bombeiros Sapadores e dos Bombeiros Voluntários de Coimbra, assim como das corporações de Cantanhede e Montemor-o-Velho. Estiveram ainda no local elementos da GNR e do INEM.